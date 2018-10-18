Kızına cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Alayköy beldesinde, kızı M.D.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu ihbar edilen Hüsnü D., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kızına 2,5 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Hüsnü D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alayköy beldesinde yaşayan Hüsnü D.'nin, kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde KKTC polisine ihbar yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hüsnü D.'yi gözaltına aldı. Hüsnü D., polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından bu yılın Ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Hüsnü D.'nin ifadesi üzerine devlet hastanesine götürülen kızı, sağlık kontrolünden geçirildi. M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüsnü D., tutuklandı. M.D. ise aileden alınıp, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi. (DHA)