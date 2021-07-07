Kızına boşanma davası açan damadının babasına ait olan arı kovanlarını parçaladı

Ankara Beypazarı'nda Seyfi Tiftikçi (58), kızından boşanmak için dava açan damadı Yusuf Tanrıkulu'nun (28), babasına ait olan arı kovanlarını tekmeleyerek parçaladı. Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul’da görev yapan Yusuf Tanrıkulu’nun eş durumu tayini ile Ankara’ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

"Kızıma haksızlık yapıldı"

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi Tiftikçi hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul ederek, “Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulunun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım” dedi.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor. (DHA)