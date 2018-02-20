Kızına böbreğini verip hayata bağladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce böbreklerinde protein kaçağı tespit edilen, hastanede tedavi görürken 4 ay önce de organ yetmezliği gelişen Zümrenaz Karakuş (7), annesinin bir böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Kızına ikinci kez hayat veren anne Melem Karakuş (28) , \"Artık kızım acı çekmiyor. Çok mutluyum\" dedi.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi\'nde yaşayan ev kadını Melek ve tekstil işçisi Ömer Karakuş çiftinin 2 çocuğundan Zümrenaz Karakuş\'un, 4 yıl önce böbreklerinde protein kaçağı rahatsızlığı tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde 4 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Vakıfbank İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Zümrenaz\'ın 4 ay önce de ilaç tedavisine cevap vermediği ve böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Durumuna üzüldüğü kızında bir de böbrek yetmezliğinin gelişmesiyle, Melek Karakuş adeta yıkıldı. Doktorlar, Karakuş çiftine kızlarına böbrek nakli yapılması ya da diyaliz tedavisi önerisinde bulundu. Karakuş çifti, her geçen gün gözlerinin önünde eriyip giden kızlarına organ nakli yapılmasına karar verdi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü\'nde yapılan testlerde anne Melek Karakuş, uygun bulundu. Anne Karakuş, kızının bir önce salığına kavuşması için böbreğinin nakledilmesini istedi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü\'nde Doç. Dr. Murat Özban, Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Yrd. Doç. Dr. İlknur Girişken tarafından geçen 14 Şubat tarihinde yapılan ameliyatla, Karakuş\'tan alınan bir böbrek, kızına nakledildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Zührenaz Karakuş, sabırsızlıkla taburcu olacağı günü bekliyor.

Çevresine gülücükler saçan ve hastanenin maskotu haline gelen küçük Zührenaz\'ın, annesi Melek Karakuş, kızının 4 yıldır tedavi gördüğünü belirterek, \"Benim dokularım uyunca hemen böbrek nakli yapıldı. Şimdi sağlığı çok iyi durumda. Benim için önemli olan kızımın yüzünün gülmesi. Artık kızım acı çekmiyor. Çok mutluyum\" dedi.

Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Yüksel de, \"Hastamız bize 4 yıl önce geldiğinde vücudunda şişlik vardı. Böbreklerinde protein kaçağı tespit ettik. Uzun süre ilaç tedavisi yaptık, ancak böbrek yetmezliği başlayınca organ nakli yapıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü de çocuk organ nakli konusunda bölgede önemli bir merkez haline geldi. Sadece Denizli\'de organ bekleyen 20 çocuk var. Bu çocukların da organ nakli olması gerekiyor. Organ bağışları artarsa, bu hasta çocuklarımız da sağlıklarına kavuşur\" diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Özban ise, organ bağışının önemine dikkat çekerek, \"Hastanemizde 12 yıldır organ nakli yapılıyor. Son 5 yıldır da çocuklara nakiller yapıyoruz. Çocuklara nakil, her merkezde yapılamıyor. Bu konuda hastanemiz Türkiye\'de önemli bir yer haline geldi. Minik hastamızı da annesinden aldığımız böbreği nakil ettik ve sağlığı şu anda iyi durumda\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI