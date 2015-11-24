'Kızın öldü' diyen doktora 'aylıktan kesme cezası'

Karaman’da geçen eylül yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan 12 yaşındaki Tuba’ya müdahale edildiği sırada babasına, "Kızını kurtaramayacağız. Zaten ölü olarak geldi" diyen doktora “aylıktan kesme” cezası verildi. Tuba 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

DHA’da yer alan habere göre; 12 yaşındaki Tuba Nur Ekinci Karaman’da geçen eylül ayında tarlada hortumun boynuna çarpması sonucu yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuba’nın kalbi durdu. Kalbin yeniden çalıştırılması için müdahale edildiği sırada bir acil servis doktoru, Tuba’nın babasına, "Kızını kurtaramayacağız. Zaten ölü olarak geldi" dedi. O doktora “aylıktan kesme” cezası verildi.

Minik Tuba Nur Ekinci, olaydan 6 gün sonra tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi’nde yaşamını yitirmişti ve doktor E.Ö.'nün acılı babaya tepkisi uzun süre konuşulmuştu.

Görevden uzaklaştırılan doktora ’aylıktan kesme’ cezası

Karaman Valiliği, doktor E.Ö.’yü yayınlanan haberlerin ardından hakkında soruşturma başlatıp, görevinden uzaklaştırdı. Geçen 16 Kasım günü aynı görevine yeniden başlayan Dr. E.Ö”ye disiplin cezası olarak, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 125’nci maddesince 1/30 oranında ’Aylıktan kesme’ cezası verildiği belirtildi.

Doktor E.Ö., olayın ardından haberi yapan DHA muhabir Muammer Şen hakkında da ’Basın yoluyla hakaret’ suçundan Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak şikâyet üzerine konuyu inceleyen Cumhuriyet Savcılığı, ’Kovuşturmaya Yer Olmadığı’ yönünde karar verdi.

Ne olmuştu?

Olay, geçen 16 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Kılbasan Köyü’nde meydana geldi. Refik Ekinci, kızı Tuba Nur Ekinci ile birlikte mısır tarlasındaki damlama su sistemine ait hortumları toplamak için traktörün arkasına bağladığı sistemle makaraya sarmaya başladı. Bu sırada belirlenemeyen nedenle kopan hortum, babasına yardım eden Tuba Nur’un boynuna isabet etti. Yere yığılan ve ağır yaralanan Tuba Nur, babası Refik Ekinci tarafından traktörle Karaman’a hastaneye götürülmek için yola çıkarıldı. Yolda, çağrılan 112 Acil Servise ait ambulansa aktarılan Tuba Nur Ekinci’nin kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuba Nur Ekinci’nun duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı ve küçük kız tedavi altına alındı. Bu sırada acil serviste görevli kadın doktor E.Ö., servisin kapısında bekleyen baba Refik Ekinci’nin kızının durumunu sorması üzerine, iddiaya göre "Kurtaramayacağız. Kaybettik. Boynu kırık gibi görünüyor" dedi. Bu haberi alan baba Ekinci, yere yığıldı. Güvenlik görevlileri Refik Ekinci’yi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının öldüğüne inanmayan Ekinci, onun baygın halde hastaneye geldiğini söyledi. Doktor E.Ö., "Amcam elimizden geleni yapıyoruz, ama olmaz zor. Keşke. Zaten ölü olarak geldi. Baygın değil, o ölü. Ne diyeyim" dedi.