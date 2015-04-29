Kızın gözaltına alınınca ne hissedersin?

Sevgi Küreci

Kızımın öğrenci arkadaşları telefonla okuldan aradılar. Birkaç gün önce kızım, rektörlüğün yayınladığı, "okulda afiş as-ma" kurallarını okuduğundan, gelen telefona şaşırmadım. Gözaltına alındıklarını; buna, afiş asma tartışmasının neden olduğunu, öğrencilere Özel Güvenlik biriminin (bizim üniversite yıllarımızda sivil faşistler saldırırdı, şimdi bu iş için maaşlandırılmış milisler var) saldırdığını öğrendim.

Hay allah! Ben anneyim ne yapmam lazım?

Önce, 'hangi karakoldalar?', bunu öğreneyim. Okulda öğrencilere saldırı sürüyor... İkinci köprü trafiği sıkışık...

Çocukları gözaltına alınan diğer sosyalist arkadaşlarım nasıl bir yol izliyor sormalı...

Avukatlara haber verelim. Hangi karakoldalar hala belirsiz. ?!

Aslında karakolun önünde yığılalım.

Oturup bekleyelim orada.

Sosyal medyada paylaşalım.

Rektörlükle kapışalım ayrıca...

Ne demek afiş kuralları?

Kentin bir yerine kuralsız ticari reklam afişi asanlar gözaltına alınır mı?

En fazla belediyece para cezası alırlar çevre kirliliği yarattıkları için. Ötesi, "düşünce içerdiği için suç sayılıyor" anlamına girmez mi?

Rektörlüğün kanunları savcılığın kanunlarının üstünde mi?

Şehrin herhangi bir yerine siyaseten afiş asanlara sadece iktidarca müdahale edilir. Muhalefeti bastırmak için!..

Rektörlüğün siyasi bir cephesi olabilir mi? Ki olduğu anlaşılıyor. AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı'nın İTÜ'DE yapacağı KUTLU DOĞUM kutlaması afişi her yere asılabildiğine göre...

Koyun sürüsü toplumdan ve AKP'nin hala destekleneblir olmasından rahatsız olanlar, çocukların politizasyonundan da rahatsız olup, bi dünya ahkam keserler. "Öğrencilerin ne işi var bu eylemlerde. Okullarını bitirmeye baksınlar" filan... O halde, sonra da yakınmayın boş boş!.. Politikleşmek, koyun olmanın karşıtıdır. Ya koyunluk, ya politizasyon. Olmak ya da olmamak!. Bütün mesele...

Gaz ve cop yemişler...

Plastik mermiler sıkılmış üstlerine...

Plastik kelepçelerle bileklerini sıkıştırmış Özel Milisler...

Ters kelepçelemişler bir de...

Üstlerine çullanmış tekmelemişler...

Tecavüzcü (a. si..m ) küfürler etmişler...

Hay Allah! Kızım ve arkadaşları hangi karakolda...

Kızımın alerjisi nüksederse riskli...

Durumları nasıl?

(Endişenmişim yani... )

Öğrenciler, arkadaşlarını birkaç karakolda aradıktan sonra bulmuşlardı.

İstinye Park'a yakın bir karakoldalarmış. Avukat arkadaşlarımdan arayan oldu sağolsunlar...

İki avukat ulaşmış. Öğrenciler karakol karşısında oturmuş bekliyorlar. Önce onlara sordum: Ne? Nasıl? Kim? Neler oldu? Sonra karakola gidip kapıdaki nöbetçi polis tarafından kapıya çağrılan avukatla görüşüp beklemeye başladık.

İstinye Devlet Hastanesi'nde doktor Öznur Hanım da çalışırken bir de bakmış ki oğlu ve bir grup, polisler arasında... Uzay mühendisliği doktorasını yapan oğul, uzay gemisi inceleme yerine hastaneye gelmiş. Bizde doktoranı böyle tamamlarsın işte...

Doktor Öznur Hanım da karakol kapısında oğlunu bekliyordu benim gibi... Pazartesi rektörlüğün kapısnda buluşmak üzere sözleştik onunla.

Bırakıldılar...

Darp raporu almalı, içeride kalan yabancı uyruklu doktora öğrencisiyle ilgilenmeli. Sınır dışı edilme riski var. (Sonunda o da bırakıldı.)

Karakol kapısında anne olmayı, hafif tecrübe ettim böylece...