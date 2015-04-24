İTÜ'de 1915 anmasına polis ve özel güvenlik müdahalesi!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ), 1915'te hayatını kaybedeb Ermeniler için anma etkinliği düzenlemek isteyen öğrencilere özel önce özel güvenlik görevlileri coplarla saldırdı. Ardından polis de biber gazıyla müdahil oldu. Polis öğrencilere gaz atarken özel güvenlikçiler de sandalye fırlattı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Koordinasyonu tarafından gerçekleştirilen "Hrant'la, Sevag'la, soykırımla yüzleş" pankartı ve öldürülen Ermeni aydınlarının fotoğraflarını asan öğrenciler oturma eylemi başlattı.

Özel güvenlik görevlilerinin afişleri indirmek istemesine karşı çıkan öğrencilere polis gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.