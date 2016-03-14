T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kızımla durakta otururken patlama oldu, kıyamet koptu zannettim"

Ankara saldırısında 4 yaşındaki Nisanur'da yaralandı

14 Mart 2016 13:37

Ankara'daki terör saldırısında,  annesiyle birlikte eve gitmek için Kızılay'daki otobüs durağında bekleyen 4 yaşındaki Nisanur Alımcı patlamada yaralı olarak kurtulan en küçük isimlerden. Anne Yıldız Alımcı, olay anını anlatırken bombanın patladığı esnada kızını kucağını alarak koşmaya başladığını ifade ederek "Kızımla durakta oturuyorduk, patlama oldu. Kıyamet koptu zannettim. Her tarafımıza camlar, parçalar geldi. Kızımı kucağıma aldım,sürekli koştum" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırıda hafif şekilde yaralanan Nisanur Alımcı, olaydan hemen sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yaralıların durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Nisanur'u ziyaret etti.

 

Anne, saldırı anını anlattı 

 

Otobüs durağında beklediklerini dile getiren Alımcı, "Kızımla durakta oturuyorduk, patlama oldu. Kıyamet koptu zannettim. Her tarafımıza camlar, parçalar geldi. Kızımı kucağıma aldım, sürekli koştum" dedi.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde oturan annesini ziyaret ettiğini, Keçiören'deki evlerine gitmek için otobüs beklediklerini belirten Alımcı, bu sırada yanında 7 aylık hamile kız kardeşinin de olduğunu söyledi.

Saldırı anındaki karmaşada, oğluyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kızkardeşiyle birbirlerini kaybettiklerini anlatan Alımcı, daha sonra kardeşi ile oğlunun başka bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Alımcı, "Çok şükür iyiyiz hepimiz. Ama çok korkunç bir olay. O anı unutamıyorum. Allah, oradaki herkese yardım etsin" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

ankarasaldırıkızılay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24