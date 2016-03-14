"Kızımla durakta otururken patlama oldu, kıyamet koptu zannettim"

Ankara'daki terör saldırısında, annesiyle birlikte eve gitmek için Kızılay'daki otobüs durağında bekleyen 4 yaşındaki Nisanur Alımcı patlamada yaralı olarak kurtulan en küçük isimlerden. Anne Yıldız Alımcı, olay anını anlatırken bombanın patladığı esnada kızını kucağını alarak koşmaya başladığını ifade ederek "Kızımla durakta oturuyorduk, patlama oldu. Kıyamet koptu zannettim. Her tarafımıza camlar, parçalar geldi. Kızımı kucağıma aldım,sürekli koştum" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırıda hafif şekilde yaralanan Nisanur Alımcı, olaydan hemen sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabah saatlerinde yaralıların durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Nisanur'u ziyaret etti.

Anne, saldırı anını anlattı

Otobüs durağında beklediklerini dile getiren Alımcı, "Kızımla durakta oturuyorduk, patlama oldu. Kıyamet koptu zannettim. Her tarafımıza camlar, parçalar geldi. Kızımı kucağıma aldım, sürekli koştum" dedi.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde oturan annesini ziyaret ettiğini, Keçiören'deki evlerine gitmek için otobüs beklediklerini belirten Alımcı, bu sırada yanında 7 aylık hamile kız kardeşinin de olduğunu söyledi.

Saldırı anındaki karmaşada, oğluyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kızkardeşiyle birbirlerini kaybettiklerini anlatan Alımcı, daha sonra kardeşi ile oğlunun başka bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Alımcı, "Çok şükür iyiyiz hepimiz. Ama çok korkunç bir olay. O anı unutamıyorum. Allah, oradaki herkese yardım etsin" ifadelerini kullandı.