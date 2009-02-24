Kızımın kilosu normal mi?

Soru: Merhaba. Benim kızım 2.5 yaşında, normal kilosu kaç olmalı? İştahı iyi ama hiç kilo almıyor rengi biraz soluk acaba kansız mı öyleyse ne yapabilirim, ne yedirebilirim. Lütfen yardım edin.



Gönderen: Sebahattin A.



Cevap



Sayın Sebahattin Bey,



Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Yani standart bir kilo ve boy yerine alt ve üst sınırlar vardır. Kansızlık şüpheniz varsa, çocuğunuzun gelişimini takip eden doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.. Çocuğunuzun gelişimini takip etmek ve evde yapabileceklerinizi ile gelişimini desteklemek adına daha detaylı bilgi edinmek için internet sitemizden anne babalar için- gelişimin temel taşları bölümünü kullanabilirsiniz.



Mutlu günler dileriz…



AÇEV

