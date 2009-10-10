'Kızımın balerin olmasını istiyorum'

Hamilelik sonrası nikâh masasına oturan Alona Ataberk ve Tan Şağtürk çifti üç ay sonra bebek sahibi olacak. Önceki gün akşam yakın dostu Ümit Yılmaz'ın albüm tanıtımına katılan Sağtürk ve eşi gazetecilere hamilelik dönemini anlattı.



Ayda bir kez doktor kontrolüne giden ve 6 aylık Ada Ariana'nın kalp atışlarını dinleyen çift, "Gece gündüz demeden bebek bakımı ve eğitimini konu alan kitaplar okuyoruz. Biz de onunla birlikte öğreneceğiz" dedi. Hamilelik süreci ve babalık duygusunu anlatırken bile heyecanlanan Sağtürk "Gecenin bir yarısı da olsa eşim ne isterse bulup getiriyorum. Kızımın ünlü bir balerin olmasını istiyorum" dedi.



