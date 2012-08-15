Hakan Ural ile Sibel Can'la evliliğinden olan 18 yaşındaki kızı Melisa Ural'ın geçen kış dudak dudağa çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu.

Asansörde çekilen baba - kızın bu pozu özellikle sosyal medyada çok tartışıldı. Bazıları bu fotoğrafın bir baba - kızın masum sevgisini gösterdiğini düşünürken bazıları ise tam tersi "Çıldırmış bunlar, insan öz kızıyla böyle öpüşür mü?" yorumlarını yaptı. Fotoğrafla ilgili yorumları öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten ve öfkeden deliye dönen Hakan Ural, "Bu insanların başka işi gücü yok mu? Sosyal medya denilen yer deli dünyası... Orada oyunlar oynuyorlar. 'Bu böyle demiş, bu böyle yapmış' diye yaşıyorlar. İyi bir şey deseler de benim için önemi yok. Onları zırdeli olarak görüyorum. Kime ne yani! Kızımı öperim de koklarım da! Ben o zaman herkese karısıyla, kızıyla ne yapıyorlar onu sorayım? Bu insanlar psikopat mı, kafayı mı yedi? İnsanlarda utanma da kalmamış. Küfür edeceğim şimdi orucum bozulacak" diyerek öfkesini dile getirdi.

Sibel Can, ise konuyla ilgili dün Emirgan'da Star TV Süper Starlife ekibine fotoğrafı yorumladı ve "Baba-kız onlar. Melisa hala bizim gözümüzde küçük bir kız. Bunu konuşmak bile saçma. Çok normal, bana çok doğal geliyor. Fotoğraf baba-kız sevgisini ortaya koyuyor. Gayet doğal, ne diyebilirim ki? Yani buna söylenecek bir şey yok" dedi. (Milliyet)