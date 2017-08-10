"Kızımı gözaltına alırken torunumu komşuya bıraktılar"

‘Örgüt üyeliği' suçlamasıyla hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Alman vatandaşı Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu, 2.5 yaşındaki oğlu Serkan ile yaklaşık 3 aydır Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Tolu’nun babası Ali Rıza Tolu, "Torunumun gözleri önünde kızımı yere yatırıp, ters kelepçe takmışlar. Torunumu ise komşuya bırakmışlar" dedi.

Önce babası tutuklandı

Ali Rıza Tolu 43 yıldır Almanya’da yaşıyor. Oto tamircisi olarak çalışan Tolu, eşini genç yaşta kaybedince annesiyle beraber hayatını çocuklarını yetiştirmeye adadığını belirterek, “Meşale eşi Suat Çorlu ile beraber İstanbul’a taşınmaya karar verdi. Meşale’nin babaannesi bu kararı pek sevmedi. ‘Türkiye tehlikeli bir ülke başınıza bir şey gelir’ dedi. Ama kararlarına saygı duyduk. Meşale Türkiye’de önce KHK ile kapatılan Özgür Radyo’da çalıştı. Daha sonra ise ETHA’da çalışmaya başladı. Eşi Suat ise HDP İl Örgütü’nde çalışıyordu. Önce damadım Suat tutuklandı. Daha sonra ise kızım. Annem şu an 80 yaşında. Meşale’yi ziyarete geldi. Meşale’nin tutuklu olmasına çok üzülüyor” diye konuştu.

Baba Tolu, "3 torunum var. Ama Serkan’ı çok özlüyorum. Evlat cevizse, torun cevizin içidir. Torunum şu an sanki çocuk cezaevinde, cezasını çekiyor. Konsolosluk aracılığıyla yolladığımız oyuncaklar dahi verilmiyor” ifadelerini kullandı.

Meşale Tolu’nun gözaltına alındığı sırada çocuğu ile evde yalnız olduğuna dikkat çeken baba Tolu, “Torunumun gözleri önünde kızımı yere yatırıp, ters kelepçe takmışlar. Torunumu ise komşuya bırakmışlar. Burası İstanbul, her gün çocukların başına gelenler ortada. Nasıl olur da 2.5 yaşındaki bir çocuk komşuya bırakılır” diye sordu. Kızının tutuklandığı ilk günlerde torununu cezaevine yollamak istemediğini aktaran Tolu şunları söyledi: “Torunum annesinden ayrılınca 1.5 ay bizler baktık. Almanya’ya götürmeyi düşünüyorduk. Torunum yolda yürürken kendi kendine konuşmaya başladı. ‘Ben anneme kızmadım’, ‘Annem bana küsmedi’ diyordu. Bir süre sonra ise kekelemeye başladı. Bir telefon gelince, ‘Dede kimle konuşuyorsun’ diye atılıyordu. Baktık olacak gibi değil. Annesinin yanına götürdük.”

"Bir gün kızıma bir gün damadıma"

Kızı hakkında hazırlanan iddianameye değinen baba Tolu, “İddianamede yazan tarihlerde kızım hamileydi. Bu suçlamalar komik geliyor. Kızım sosyalist bir insan. Suçlamalar kabul edilebilir değil” dedi. Pazartesi günleri kızını, perşembe günleri ise damadını ziyaret ettiğini belirten Tolu, “Kızım ve damadım arasında iletişim sağlıyorum. Salı günleri ise Bakanlık’tan kızımla görüşmek için izin alıyorum. Kartal’da oturuyorum. Zamanım yollarda geçiyor. Evlatlarım özgür kalana kadar Türkiye’den gitmeyeceğim” diye konuştu.