T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kızımı anaokuluna ne zaman göndereyim?

Soru: Kızım 3 yaşında. Onu anaokuluna ne zaman göndermeliyim?

05 Mart 2009 02:00

Soru: Kızım 3 yaşında. Oturduğum yerde onunla oynayacak hiç arkadaşı olmadığından dolayı onu yarım gün anaokuluna göndermek istiyorum. Onun için faydalı olur mu, yoksa erken mi? Şimdiden teşekkürler.

Gönderen: Emine A.

Cevap

Sayın Emine Hanım,

Çocuklar gelişimsel olarak belli bir psikolojik olgunluğa eriştiklerinde ya da siz anne baba olarak buna ihtiyacı olduğunu hissettiginizde okul öncesi eğitim kurumlarından birine başvurabilirsiniz. Yalnız öncesinde bazı konulara dikkatinizi çekmek isteriz.
Çocuklar sosyal bir ortama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğu 3 yaş civarında kazanabilmektedirler. 3 yaş öncesi dönemde tek bir kişinin sürekli ilgisine ihtiyaç duyarlar ve bir çok çocuğun olduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyabilirler. Kreşe uyum sağlamak, bir takım sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamalarını tamamlamış olmayı gerektirir. Duygusal açıdan sosyal bir ortama girmeye hazır olmayan çocuklar için kreşe uyum sağlamak zor olmaktadır. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda sergilediği davranışları dikkate alarak, kreş gibi bir ortama girdiğinde nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı ipuçları edinebilirsiniz.

Çocuğunuzu kreşe gönderme konusunda bazı şüpheleriniz varsa öncesinde onu kreşlerin oyun gruplarına dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu kreş ortamına alışabilmesi için ön bir adım olabilir. Siz de bu sayede onun sosyal bir ortamda akranlarıyla nasıl ilişki kurduğunu, kendini nasıl ifade ettiğini, ya da kurallara/sınırlara uyma becerilerini de görmüş olursunuz. Size tavsiyemiz iki bu oyun zamanını iki saat ile sınırlandırmanız çünkü bu yaş grubu çocukları için bu yeterli bir süre olacaktır.

Çocuğunuzu kreşe başlatma zamanını değerlendirirken, çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini dikkate almanızı öneririz. Takvimsel yaşı yanında çocuğunuzun gelişimsel yaşını da değerlendirmeniz gerekiyor. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar belli gelişim aşamalarını yaşıtlarına göre daha önce tamamlarlar. Bu onların anaokulu ortamına daha kolay ve rahat uyum sağlamalarına yardımcı olur. Kızınızın farklı alanlardaki gelişim özelliklierini değerlendirebilmek içim sitemizde yer alan Anne Babalar İçin-Gelişimin Temel Taşları bölümünden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Son olarak, çocuğunuzu kreşe başlatmaya karar verirseniz, çocuğunuzun gün içinde belli bir vakit geçireceği kurumu, önceden çok iyi araştırmanızı ve tanımanızı öneririz.

AÇEV

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24