Kızımı anaokuluna ne zaman göndereyim?

Soru: Kızım 3 yaşında. Oturduğum yerde onunla oynayacak hiç arkadaşı olmadığından dolayı onu yarım gün anaokuluna göndermek istiyorum. Onun için faydalı olur mu, yoksa erken mi? Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Emine A.



Cevap



Sayın Emine Hanım,



Çocuklar gelişimsel olarak belli bir psikolojik olgunluğa eriştiklerinde ya da siz anne baba olarak buna ihtiyacı olduğunu hissettiginizde okul öncesi eğitim kurumlarından birine başvurabilirsiniz. Yalnız öncesinde bazı konulara dikkatinizi çekmek isteriz.

Çocuklar sosyal bir ortama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğu 3 yaş civarında kazanabilmektedirler. 3 yaş öncesi dönemde tek bir kişinin sürekli ilgisine ihtiyaç duyarlar ve bir çok çocuğun olduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyabilirler. Kreşe uyum sağlamak, bir takım sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamalarını tamamlamış olmayı gerektirir. Duygusal açıdan sosyal bir ortama girmeye hazır olmayan çocuklar için kreşe uyum sağlamak zor olmaktadır. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda sergilediği davranışları dikkate alarak, kreş gibi bir ortama girdiğinde nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı ipuçları edinebilirsiniz.



Çocuğunuzu kreşe gönderme konusunda bazı şüpheleriniz varsa öncesinde onu kreşlerin oyun gruplarına dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu kreş ortamına alışabilmesi için ön bir adım olabilir. Siz de bu sayede onun sosyal bir ortamda akranlarıyla nasıl ilişki kurduğunu, kendini nasıl ifade ettiğini, ya da kurallara/sınırlara uyma becerilerini de görmüş olursunuz. Size tavsiyemiz iki bu oyun zamanını iki saat ile sınırlandırmanız çünkü bu yaş grubu çocukları için bu yeterli bir süre olacaktır.



Çocuğunuzu kreşe başlatma zamanını değerlendirirken, çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini dikkate almanızı öneririz. Takvimsel yaşı yanında çocuğunuzun gelişimsel yaşını da değerlendirmeniz gerekiyor. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar belli gelişim aşamalarını yaşıtlarına göre daha önce tamamlarlar. Bu onların anaokulu ortamına daha kolay ve rahat uyum sağlamalarına yardımcı olur. Kızınızın farklı alanlardaki gelişim özelliklierini değerlendirebilmek içim sitemizde yer alan Anne Babalar İçin-Gelişimin Temel Taşları bölümünden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



Son olarak, çocuğunuzu kreşe başlatmaya karar verirseniz, çocuğunuzun gün içinde belli bir vakit geçireceği kurumu, önceden çok iyi araştırmanızı ve tanımanızı öneririz.



AÇEV

