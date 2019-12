Kızım ölecek, yardım edin

Uyuşturucu bağımlılığı ve anoreksiya hastalığı nedeniyle hızla uçuruma sürüklenen Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.



Taksi şoförlüğü yapan Mitch Winehouse, önlem almadığı takdirde kızının bir yıl içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü. Kızının yaşadığı sorunların baş sorumlusu olarak kocası Blake'i gösteren öfkeli baba, "Hemen önlem almazsam Amy bir yıl daha yaşar mı bilemiyorum. Ancak yaşaması için elimden gelen her şeyi yaparım" dedi.



Mitch Winehouse, sözlerine şöyle devam etti: "Amy, Blake ile tanışmadan önce uyuşturucu kullanmazdı. Çok güzel bir kızdı. Blake kızıma uyuşturucu kullandırdı. Hepsi kızımın parasıyla alakalı bir durum. O, kızımın parasını kontrol etmek istiyor. Bu yüzden onu daha fazla bağımlı yapmak için elinden geleni yapıyor."



Defne Barak'ın sorularını yanıtlayan Mitch Winehouse, kızını hapisten yeni çıkan kocası Blake'in bu duruma düşürdüğünü söyledi: "Düşünsenize, Blake kızıma 'Bileklerini kesersen ruhunla daha derin bir bağ kurarsın' dedi, Amy de bileklerini kesti."



Olağanüstü sesine ve müzikte elde ettiği başarılara rağmen uyuşturucu bağımlılığından bir türlü kurtulamayan skandallar kraliçesi Amy Winehouse’un babası Mitch Winehouse, Defne Barak’a konuştu. Baba Winehouse, anoreksiya hastası olan kızının hayatı konusunda endişe duyduğunu söyledi: “Eğer hemen önlem almazsam, Amy bir yıl daha yaşar mı bilemiyorum. Ancak onun yaşaması için elimden gelen her şeyi yaparım.”



Amy Winehouse’un babası Mitch Winehouse, kibar bir taksi şoförü. Kendisiyle konuşma fırsatı bulduğum gün Amy yine manşetlerdeydi. Ama bu kez kocası Blake Fielder-Civil hapisten çıkıp rehabilitasyona gittiği için... Diğer haber başlıkları ise Amy’nin faturalarını ödemeyi reddetmesi ve boşanmak istemesiyle ilgiliydi. Bir de Amy’nin hayranına saldırmasıyla ilgili haberler vardı...



Amy’nin ailesi, ünlü şarkıcıyı düştüğü bunalımdan kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Babası Mitch Winehouse, sağlıklı kararlar almaya çalışarak Amy’yi kurtarma adına ailede lider konumunda bulunuyor. Baba Winehouse’un en büyük problemi ise Blake, yani Amy’nin kocası. Çünkü Mitch, kızının yaşadığı sorunların baş sorumlusu olarak

Blake’i görüyor.



Amy’nin uyuşturucu bağımlısı kocası hapisten rehabilitasyon merkezinde tedavi olma şartıyla salıverildi. Ancak aylardır Blake’in hapisten çıkmasını bekleyen Amy’nin, kocasından ayrılacağı iddia ediliyor.



Amy’nin, kocasının hapisten çıktığı gece düzenlenen partiyi terk etmesi de bu ayrılık iddiasını güçlendiriyor.



Babası, kızının bu hareketini iyi haber olarak yorumluyor: “Amy, Blake ile tanışmadan önce uyuşturucu kullanmazdı. Çok güzel bir kızdı. Her şeyin ne zaman kötüye gitmeye başladığını bilmiyorum. Blake kızıma uyuşturucu kullandırdı. Hepsi kızımın parasıyla alakalı bir durum. O, kızımın parasını kontrol etmek istiyor. Bu yüzden onu uyuşturucuya

daha fazla bağımlı yapmak için elinden geleni yapıyor. Düşünsenize, Blake kızıma ‘Eğer bileklerini kesersen ruhunla daha derin bir bağ kurarsın’ dedi ve kızım bileklerini kesti. Blake’in kızımın üzerinde kurduğu etkiyi görüyorsunuz.”



Boşanmamız kızımı kötü etkiledi



Bu çaresiz, ailesini seven adam, Amy’nin düştüğü kötü durumun tek sorumlusunun Blake olmadığını, eşinden boşanmasının da kızını kötü etkilediğini söylüyor: “Blake’in kızım üzerinde kötü bir etki bıraktığını herkes biliyor. Ancak Amy’nin Blake’e bu kadar düşkün olmasında o 11 yaşındayken boşanmamızın yarattığı kötü durum da etkili olabilir.”



Söyleşimiz sırasında Mitch, ailenin fotoğraf albümünü açarak Amy’nin birkaç ay önce aldığı müzik ödülünün fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta yüzündeki dramatik makyaja rağmen Amy, babasının küçük kızı olmanın tadını çıkarmıştı. Baba ve kızının birlikte çekilmiş birçok fotoğrafı var. Albümde aynı zamanda Baba Winehouse’un yeni karısıyla çekilmiş fotoğrafları da vardı. Mitch, yeni eşinden “Sarışın karımı beğenmedin mi? Amy’ye çok bağlıdır. Küçük yaşlarından bu yana Amy’yi tanıyor ve tüm vaktimi kızımı kurtarmak için harcadığımı iyi biliyor” diye bahsediyor.



Mitch, eski karısı hakkında ise şunları söylüyor: “O ve ben iyi ilişkiler içerisindeyiz. Çünkü Amy hakkında endişeleniyoruz. O, kızımızı kurtarmak için benimle her şeyi yapar. Ancak zayıf bir bünyeye sahip. Çünkü MS hastası.”



Amy 1 ay karanlık odada saklandı



Peki Amy’nin trajik hikâyesinde son durum ne? Mitch hem iyi hem de kötü günler gördü. En kötü anlarını kızı yüzünden yaşadı. Mitch’le konuşma fırsatı bulduğumuz saatler içerisinde her beş dakikada bir Amy arıyordu. Kızı her aradığında yüzündeki sevinç dolu ifadeyi gördüm. “O arıyor!” deyip kızıyla konuştuktan sonra bana döndü ve dedi ki: “Böyle telefon konuşmaları Blake hapse girmeden önce olmuyordu. Blake tamamen kızımı kontrol ediyor. Amy’yi bize karşı kışkırtıyor. En önemlisi banka hesabındaki imza yetkisini bizden alıp kendi üzerine geçirmeye çalışıyor. Amy insanların düşündüğü kadar fazla para sahibi değil. Muhtemelen elindeki tüm parayı tekrar sağlığına kavuşmak için harcayacak.



Annesi ve ben bu parayı Blake’ten korumak için elimizden geleni yapacağız. Blake ve onun kötü etkilerinden dolayı kızım son dönemlerde şarkı da yazamadı. Amy’ye ‘Şarkı yazamaman önemli değil. Kendini iyi hissetmek için çalışmalısın’ diyorum.



Menajeri bile onun üzerinde baskı kurmuyor. O da kızımın bir an önce iyileşmesini istiyor. Bu aralar Amy kendini biraz daha yi hissediyor. Bu haftaya kadar bir ay karanlık odasında yatağın içinde saklanıyordu. Yatak odasının karanlık olmasını istiyordu. Kendini güvende hissettiği tek yer orasıydı. Artık yavaş yavaş odasından çıkıp, diğer odalarda dolaşmaya başladı. Birlikte birkaç kez dışarıya bile çıktık. Ağır uyuşturucu maddelerini bıraktı. Daha hafif olanları kullanıyor.”



Mitch, sıkı alkol tüketen biri olmasına rağmen kızının uyuşturucu konusundaki teslimiyeti için özür diler gibiydi.



Mitch rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesi için kızını zorlamıyor. “Ya bağımlılığınızın üstesinden gelirsiniz ya da o sizin üstünüze gelir” diyor.



Mitch, kızının hayatını korumak için önlemler de aldı. Öncelikle sağlığı ve kocası konusunda ailece fikir birliğine vardılar. Blake hapishaneden, aralık sonundan önce çıkamayacağı rehabilitasyon merkezine gönderilince, o çıkmadan önce Amy’nin parasını koruyabilmenin yollarını aradılar. Mitch bu işin yasal prosedürleriyle ilgileniyor.



Mitch aynı zamanda kızının kendi dünyasını sevdikçe kocasından boşanması konusunda daha da umutlanıyor: “Düşünebiliyor musunuz, Blake hapse götürülürken kameralara benim Amy’yi dolandıracağımı söyledi.



Karısı hakkında böyle konuşan biri olduğuna inanabiliyor musunuz? Onu bu dedikleri yüzünden asla affetmeyeceğim!”



Mitch Winehouse son olarak “Eğer hemen önlem almazsam, Amy bir yıl daha yaşar mı bilemiyorum. Ancak yaşaması için elimden gelen her şeyi yaparım” dedi.



Amy Winehouse’un yaşadığı yıkımı bu iki fotoğraf çok iyi anlatıyor. Amy, henüz 25 yaşında ama büyük sağlık problemleri yaşıyor. Uyuşturucu bağımlılığından da bir türlü kurtulamıyor. Aynı zamanda anoreksiya hastası olan ünlü şarkıcı, büyük psikolojik bunalımlar yaşıyor. Haftalarca evden dışarı çıkmadığı oluyor.



Güzel kızıma bir bak Mitch Winehouse, söyleşimiz sırasında bir zarf açtı ve Amy’nin çocukluk fotoğraflarını gösterdi. O sırada ağzından şu sözler döküldü: “Bunlar Amy’nin görülmemiş diğer çocukluk fotoğrafları. Güzel kızıma bir bak...” O bir yandan kızına neler olduğunu anlatırken, ben resimdeki güzel kızın kocaman gözlerine bakıyordum...