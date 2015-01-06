'Kızım karanlıktan korkar' diye 12 yıldır mezarında ışık yakıyor...

Berna Şallı'nın Antalya Andızlı Mezarlığı'ndaki kabrinde tam 12 yıldır ışık yanıyor. Özellikle geceleri ışıklı mezarı görenler şaşkınlık yaşıyor. Hayattayken korktuğu için karanlıkta uyuyamayan kızının mezarını aydınlatan anne Ayşe Şallı, "Kızım karanlıktan korkardı" dedi.

Antalya'da bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 2003'te basenlerinden yağ aldırmak için o zaman Belek'te bulunan özel bir hastanenin başhekimi Dr. E.I.'ya başvurdu. Dr. I. tarafından ameliyata alınan genç kız, vücudundan liposuction yöntemiyle 7 kilogram yağ alındıktan sonra 4 gün hastanede kalıp taburcu edildi. Ancak karın bölgesindeki ağrılar bir türlü dinmek bilmeyince yeniden hastaneye gitti. Dr. E.I., genç kızı ikinci kez ameliyata aldı.

Sabah 'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre ikinci ameliyatta kalbi ve solunumu duran Şallı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside genç kızın narkozdan öldüğü belirlendi. Şallı'nın ailesi, doktor hakkında dava açtı. Genç kızın ölümünden kusurlu bulunan doktor, 81 bin 577 lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Görenler korkunca normal lamba takıldı

Berna Şallı'nın Antalya Andızlı Mezarlığı'ndaki kabrinde tam 12 yıldır ışık yanıyor. Özellikle geceleri ışıklı mezarı görenler şaşkınlık yaşıyor. Hayattayken korktuğu için karanlıkta uyuyamayan kızının mezarını aydınlatan anne Ayşe Şallı, "Kızım karanlıktan korkardı. Mezarında rahat uyuması için kabrini aydınlatmak istedim. Önce yanıp sönen ışık takmıştık. Ancak ışık hareketli olduğu için yoldan geçenler korkmuş. Bunun üzerine normal lamba taktık. Annemin evi mezarlığın yanında. Onun evinden çekilen kablolar sayesinde mezarı aydınlatıyoruz" dedi.

Mezalık yanından ev aldı

Kızına yakın olmak için Kütükçü Mahallesi'ndeki evini satıp, mezarlığın kenarından ev satın alan Ayşe Şallı, "Ben ölene kadar o ışık yanacak. Çünkü o ışığın benim için farklı bir anlamı var. 12 yıl oldu ama ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum. Onu çok özlüyorum. Sırf ona yakın olabilmek için mezarlık kenarından ev aldım" dedi. Berna'nın adına kurulan bir de internet sitesi bulunuyor. Doğumundan ölümüne kadar hayatının anlatıldığı internet sitesinde genç kızı ölüme götüren ameliyat da anlatılıyor. Berna'nın fotoğraflarının ve özel eşyalarının sergilendiği internet sitesinde anı defteri de var.