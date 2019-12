Kızım kafasını dik tutamıyor

Soru: Merhaba. 4,5 aylık kızım var. Kollarından desteklediğimde kısa süreli de olsa yere hiç basmıyor. Kafasını da uzun süre dik tutamıyor normal mi?



Gönderen: Nalan B.



Cevap



Sayın Nalan Hanım,



Öncelikle gelişim fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil alanında olmak üzere 4 farklı alanda eş zamanlı olarak gerçekleşir. Gelişim süreklidir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir başka deyişle her bebek bir diğerinden farklıdır ve gelişip büyürken farklı zamanlarda farklı aşamalardan geçerler.



Anladığımız kadarıyla kızınızın kollarından desteklendiğinde yere basamamasının normal olup olmadığını öğrenmek istemektesiniz. Bu ayda bacakları henüz vücudunu taşıyabilecek kadar güçlü olmadığı için kızınız ayakta durmakta zorlanabilir. Ancak zaman içerisinde bacakları güçlendikçe yere basmaya ve sizin yardımınızla ayakta durmaya başlayacaktır. Size tavsiyemiz kızınızı çok fazla zorlamadan yapmakta olduğunuz ayağa kaldırma kollarından tutma egzersizlerine devam etmeniz. Çünkü kızınızın bedensel gelişimine bu sayede destek olmaktasınız.



Bu ayda bebeklerin kafasını dik tutabilmesini bekleriz ancak her bebeğin gelişim hızı bir diğerinden farklıdır. Kafa kontrolünü sağlaması için kızınızı yüz üstü yatırarak karnının üzerinde yerden yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun için kızınızı yerde yüz üstü, bir battaniye üzerine, yatırıp siz de karşısında yüz üstü uzanın. Ona doğru ilgisini çekecek bir oyuncak ya da küçük yumuşak bir top yuvarlayın. Kızınız topu takip ederken kafasını dik tutmaya yarayan boyun kaslarını da güçlendirmiş olacaktır.



Eğer altıncı ayda hala kafasını sürekli olarak dik tutamıyorsa doktorunuzdan ya da bir gelişim uzmanından yardım almanızı öneririz.



Kızınızın fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini de dikkate almanız gereklidir. Örneğin bu ayda bebekler farklı renklerdeki nesnelere bakabilir, gözleriyle takip edebilirler. Sizinle daha sık göz kontağı kurmaya başlarlar. Sizin yüzünüz onlar için çok ilgi çekicidir. Konuşurken ya da yüzüne dokunduğunuzda gülümserler. Tanıdığı kişileri görünce heyecanlanır, yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. “Oooo” ve “aaaa” gibi sesleri çıkarmaya başlarlar. Ellerini birleştirebilir ve kontrol etmeye başlarlar.



Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi her çocuk kendi gelişim hızında gelişir. Bu yüzden bebeğinizi etrafınızdaki diğer bebeklerle kıyaslamak yerine kendi bebeğinizin yaşından beklenilen gelişim basamaklarını tamamlayıp tamamlamadığını takip etmeniz faydalı olacaktır.



Bebeğinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.