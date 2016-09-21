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Yaşam

"Kızım intihar etmedi, kocası balkondan attı!"

Aydın'da üçüncü kattan atlayarak intihar ettiği öne sürülen Neslihan Demir'in babası, kızının intihar etmediğini, ayrı yaşadığı eşi tarafından dövüldükten sonra balkondan atıldığını iddia etti

21 Eylül 2016 20:31

Aydın’da Neslihan Demir’in (21) kayınvalidesinin evinde bulunduğu sırada ayrı yaşadığı eşinin kız arkadaşıyla eve gelmesi üzerine kıskançlık krizine girerek üçüncü kattan aşağıya atladığı iddia edildi. Hastanede tedavi gördüğü 6 günün ardından hayatını kaybeden genç kadının babası Nasih Taş, kızının intihar ayrıldığı eşi tarafından dövüldükten sonra balkondan atıldığını öne sürdü.

 

'20 dakika boyunca dövmüş'

 

Yeni Asır'ın haberine göre, bir çocuk annesi Neslihan Demir'in ölümü ailesini yasa boğarken babası olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

Baba Nasih Taş, kızının damadı tarafından 20 dakika dövüldüğünü, ardından da 3. kattaki balkondan aşağıya atıldığını öne sürerek, şunları söyledi: "Kızım, çocuğunu almak için kayınvalidesine gitmiş. O sırada damadım M.D, evde başka bir kadınla berabermiş.

Aralarında çıkan tartışmada damadım kızımı dövmüş. Kavga seslerini mahalledeki komşuları duymuş. Hatta damadım, oğlunu balkondan sarkıtmış. Damadım 20 dakika şiddet uyguladıktan sonra kızımı balkondan aşağıya atmış. Kızım  kendisine yeni bir hayat kuracaktı.

Memurluk sınavlarına hazırlanıyordu. 2 Eylül günü doğum günü partisini yapmıştık. Böylesine hayat dolu bir insan nasıl intihar edebilir?" Damadının kızına uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce ceza aldığını kaydeden Taş, "Kızıma darp nedeniyle damadım 3 bin lira cezaya çarptırılmıştı" dedi. Taş'ın cinayet iddiası üzerine Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatılırken, olayla ilgili tanıkların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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