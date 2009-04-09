Kızım gece uyumuyor

Soru: Benim 1 yaşında kızım var ve gece uykularımız hiç yok. Benim gibi bir sürü anne de bu sorunla uğraşıyor. Ne yapabilirim?



Gönderen: Yeliz T.



Cevap



Sayın Yeliz Hanım,



Kızınızın gece uyku problemi olduğundan söz etmişsiniz. Ancak ne zamandır bu probleminiz var, kızınızın herhangi bir sağlık problemi var mı, anne sütüyle mi besliyorsunuz, kızınız nerede uyuyor, gündüz uykuları var mı, gibi gerekli bilgileri bizimle paylaşmadığınız için bu noktada size çok yardımcı olamıyoruz. Ancak genel olarak kızınız için nasıl bir uyku düzeni kurabileceğiniz konusunda bazı bilgiler vermek isteriz:



Öncelikle anne sütü alan bebeklerin gece uykularının bölünmesi beklenilen bir durumdur. Anne sütüyle beslenen bebekler daha sık acıktıkları için ve de anne sıcaklığını istedikleri için geceleri daha sık uyanabilirler. Ayrıca kızınız kendi başına uykuya dalma ve bunu sürdürmeyi zaman içinde yaşı ilerledikçe başaracaktır.



Bir öneri olarak gün içinde giydiğiniz ve üzerine kokunuzun sindiği bir giysinizi kızınızın yastığına serin. Sizin kokunuza alışan bebeğiniz gece de bunu arayıp bulamayınca uyanıyor olabilir. Eğer emziren bir anneyseniz kızınız doğumdan itibaren memede uyumaya alışkındır. Yatağa konduklarında hemen uyanmaları da bundandır. Bunun için bebeğinizi hafif eğimli şekilde sanki kucağınızdaymış gibi bir pozisyonda yatırmayı deneyebilirsiniz. Yumuşak bir battaniye ya da pike yardımıyla da kızınızı sarabilir anne kucağı sıcaklığı gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yalnız kızınızın memede uyuyup kalmamasına özen göstermeniz önemlidir. Amacınız bebeğinizin kendi yatağında kendi başına uyumaya alışmasını sağlamak olmalıdır. Bu alışkanlığı kazandırmak tabii ki zaman ve sabır gerektirir ancak bu süreçte eşinizin de desteğini almak sizi biraz rahatlatacaktır.



Son olarak bebekler bu dönemde kendilerini güvende hissedebilmek için anne sıcaklığına ve sevgisine ihtiyaç duyarlar. Uyku onlar için korkutucudur, yalnız olmak istemezler. Çok sık uyanıp sizi hissetmek istemesi de bundandır. Gece uykularınızın bölünmesi bebeğinizle aranızdaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Gün içinde kendinizi yorgun ve bitkin hissetmeniz de doğaldır. Ancak gün içinde bebeğinizle vakit geçirmeye; onu öpüp sevdiğinizi hissettirmeye özen gösterin. Gündüz uyuduğu zaman siz de bundan yararlanıp kendinizi dinlendirebilirsiniz.



Kızınızla birlikte mutluluklar dileriz.

