'Kızım erkek olmak istiyor'

T24- Sevgilisi ünlü aktör Brad Pitt ile birlikte altı çocuk sahibi olan Jolie, Shiloh'u erkek gibi tarzını sürdürmesi için teşvik ettiğini de söyledi.



Vanity Fair dergisinin Ağustos sayısına konuşan Jolie, "Saçını kestirdik. Erkeklerin giydiği herşeyi seviyor ve böyle giyinmek istiyor. Erkek kardeşlerden biri olduğunu sanıyor" dedi.



Yeni bir moda terimi de uyduran Jolie, "Shiloh'un Montenegro (Karadağ) tarzı olduğunu düşünüyoruz. Biraz züppe gibi giyiniyor. Orada insanlar böyle giyiniyor. Eşofmanları, günlük kıyafetleri seviyor" dedi.



Kızının bu tarzından dolayı endişe etmediğini ve bunu kızının yaratıcılığının bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Jolie, "Shiloh'un dili çok komik, tanıyacağınız en eğlenceli insanlardan biri" dedi.



Evlat edindikleri 8 yaşındaki Maddox'un çok zeki olduğunu söyleyen Jolie, Maddox'un bir yazar olmak ya da dünyayı gezip yeni yerler, şeyler öğrenmek istediğini söylüyor.



Beş yaşındaki Zahara'nın olağanüstü bir sesi olduğunu, güzel konuştuğunu anlatan Jolie iki aylık ikizleri Knox ve Vivienne için "Klasik erkek ve kız" dedi.



"Hamile değilim. Ama buna karşı değiliz. Sadece herkese özel zaman ayırabildiğimizden emin olmak istiyoruz" diyen Jolie, ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için oyunculuğu bırakabileceğini de ima etti: "Ailemizde bu çok önemli bir şey değil. Eğlenceli bir iş. Bir lüks. Ama çok uzun süre bunu yapacağımı sanmıyorum."



Angelina son olarak Venedik'te Johnny Depp ile birlikte kameraların karşısına geçti.