Kızım diş macunu yiyor

Soru: Merhaba. Kızım 2,5 yaşında. Yaklaşık 1 yıldır diş fırçası ve 6 aydır diş macunu kullanıyoruz. Fakat kızım macunu yemeye çalışıyor, mavi jel ve içi yıldızlı olması mı cazip geliyor? Sürekli uyarmama rağmen değişmeyince macun ve fırçayı kaldırdım çünkü ya fırçaya sürüp yiyor ya da macun tüpünden az da olsa. Bu yüzden diş temizliği aksadı. Ne yapmalıyım? Teşekkürler.



Gönderen: Feriha T.



Cevap



Sayın Feriha Hanım,



Kızınızın diş temizliğinin macun yeme nedeniyle aksadığını belirtmişsiniz. Sizin de söylediğiniz gibi macunun renkli, içinde yıldızlar olması ya da tadı kızınızın ilgisini çekiyor ve yemesine neden oluyor olabilir. Bu davranışı engellemek için yani genel bir davranış değişikliği için neler yapılması gerektiği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz:



- İlk olarak kızınıza, macun yemesinin sağlığı açısından zararlı olduğunu anlayabileceği bir dilde anlatın. Bu yaş çocuğu kendisi için neyin zararlı neyin faydalı olabileceğinin ayrımına varamayacağı için sizin yönlendirmenize ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, “Macunu sadece dişlerimizi fırçalamak için kullanıyoruz. Macun yenilebilecek bir şey değil”. “Portakal yiyebiliriz, makarna yiyebiliriz (siz örnekleri çoğaltabilirsiniz) ama macun yiyemeyiz” “Macun yemek sağlığımız için iyi değil”. Ya da “Sen böyle macun yediğin zaman hastalanacağını düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Macunu yemeye devam edersen artık dişlerini fırçalamayı yasaklamak zorunda kalacağım” gibi açıklayıcı cümleler kullanmayı deneyebilirsiniz.

- Kızınızla beraber banyoda dişlerinizi fırçalarken nasıl fırçaladığınızı ve macunu yemeden dişlerinizi fırçalamayı bitirdiğinizi ona anlatın. Onun da sizi örnek almasını ve taklit etmesini sağlayın. Mümkünse kızınızın diğer aile üyelerinin de dişlerini nasıl fırçaladığını görmesi için fırsatlar yaratın.

- Kızınızın diş temizliğini aksatmayın. Kızınızın neden macunu yediğini araştırın. Tadı mı, kokusu mu, jel gibi oluşu mu onun ilgisini çekiyor anlamaya çalışın. Macun yemek kızınızın hangi ihtiyacına hizmet ediyor bunu anladıktan sonra bu davranışın önüne geçebilirsiniz. Eğer tadını sevdiği için macunu yediğini fark ettiyseniz alternatif olarak kızınıza yemesi için sağlıklı başka yiyecekler önerebilirsiniz.

- Ayrıca kızınızı macunu yemeden dişlerini fırçaladığı her an ödüllendirin. Bu kızınızın hangi davranışının kabul edilebilir olduğunu anlamasını sağlar. Örneğin, “Aferin dişlerini macunu yemeden fırçaladın. Çok güzel. Artık büyüdüğünü görüyorum ve çok seviniyorum” gibi sözlerle kızınızı övün ve istenilen davranışının yerleşmesi için onu cesaretlendirin.

Kızınızla birlikte mutlu günler dileriz.



