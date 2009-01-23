T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Kızım bu kez sakın evlenme'

Süreyya Yalçın'ın annesi, yeni sevgilisi işadamı Burak Hatipoğlu için kızına 'bu kez sakın evlenme' diyormuş.

23 Ocak 2009 02:00

Süreyya Yalçın, yeni sevgilisi işadamı Burak Hatipoğlu ile Uludağ’da tatil yaptı. Daha önce iki kez evlenen Yalçın’a annesi “Kızım bu kez sakın evlenme” diyormuş.

Aralık ayında babası Faruk Yalçın’ı kaybedince bir süre evde yas tutan Süreyya Yalçın, işadamı Burak Hatipoğlu ile yeni bir aşka yelken açınca sık sık objektiflere takılmaya başladı. Geçen hafta Ali Ünal’ın düğününe Hatipoğlu ile birlikte katılan Yalçın, ardından Uludağ’da tatil yaptı. Yalçın, sevgilisiyle Grand Yazıcı Otel’de görüntülendi. Daha önce iki kez evlenen Yalçın’ın bu kez annesinin “Kızım bu kez sakın evlenme” şeklindeki öğüdüne kulak vereceği konuşuluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24