Süreyya Yalçın, yeni sevgilisi işadamı Burak Hatipoğlu ile Uludağ’da tatil yaptı. Daha önce iki kez evlenen Yalçın’a annesi “Kızım bu kez sakın evlenme” diyormuş.



Aralık ayında babası Faruk Yalçın’ı kaybedince bir süre evde yas tutan Süreyya Yalçın, işadamı Burak Hatipoğlu ile yeni bir aşka yelken açınca sık sık objektiflere takılmaya başladı. Geçen hafta Ali Ünal’ın düğününe Hatipoğlu ile birlikte katılan Yalçın, ardından Uludağ’da tatil yaptı. Yalçın, sevgilisiyle Grand Yazıcı Otel’de görüntülendi. Daha önce iki kez evlenen Yalçın’ın bu kez annesinin “Kızım bu kez sakın evlenme” şeklindeki öğüdüne kulak vereceği konuşuluyor.

