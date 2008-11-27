Tokat'ta eşi, 19 yaşındaki kızı tarafından öldürülen 7 çocuk annesi Hanife Altun, "Kızım avukat olmak istiyordu. O adam kızımın hayallerini yıktı. İstemediği kişiyle evlendirdi. Kızım bizim için kendini feda etti" dedi.Bir anda olanların şokunu atlatamayan Hanife Altun şunları söyledi: "Eşim Muhittin'in hedefi oğlumdu. Oğlum Marmaris'teki dayısının yanında iki ay çalıştı. Dönünce babasına 250 YTL para verdi. Babası 'Senin oğlun benden para kaçırıyor, onu öldüreceğim' diyordu. Olaydan 15 gün önce tekrar kavgamız oldu. 7 çocuğumla birlikte babamın evine geldim. Boşanma işlemlerine de başlamıştım. Sık sık haber yolladı. Dönmezsem beni, kardeşlerimi ve çocuklarımı öldürüp, sonra da kafasına kurşun sıkacağını söyledi. Başkalarının benim yüzünden canı yanmasın diye evime döndüm. Sadece Özlem dedesinde kaldı. Eve döndükten sonra 2 gece uyku uyumadım, çocuklarımı öldürecek diye..."Olay günü de eşinin eline sopa alıp sarhoş olarak eve geldi.ğini belirten talihsiz kadın sözlerini şöyle sürdürdü:'' Beni dövdü. Oğlum da ablasına anlatmış. Özlem eve geldi ve bir şey olup olmadığını sordu. Sonra mutfağa geçti. Çay yapacak sanıyordum. Yarım saat sonra eşim bu kez bir elinde sopa bir elinde bıçak alkollü olarak tekrar eve geldi. Bana vurmaya başladı. O sırada Özlem çaydanlıkla geldi. Babasının yüzüne sonradan yağ olduğunu öğrendiğim şeyi attı. Eşim acı içinde kıvranırken, ben 'yapma' dedim. Özlem beni oturma odasına kilitledi. Bir süre sonra kapıyı açarak 'babamı öldürdüm' dedi. Elinde sopa titriyordu. Kızım avukat olmak istiyordu. O adam hayallerini yıktı. İstemediği kişiyle evlendirdi. Bizim için kendini feda etti. Eşim bana 'boşanmaktan vazgeç, yoksa seni öldürür, kızını da geneleve satarım' diyordu."Adam öldürmek, yaralamak ve uyuşturucudan sabıkalı Muhittin Altun'un en son temmuz ayı içinde evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği için yakalanarak, hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Uzun süre işsiz olan Altun'un ailesini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma'dan aldığı yardımlarla geçindirdiği, geçen yıl belediyenin aileye yardım amaçlı olarak Altun'un çalışması için prefabrik köfteci dükkanı yaptığı belirtildi. Altun hakkında, eşini ve çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle dava açıldığı ve Altun'un öldürüldüğü gün 3 ay eve yaklaşmama cezası verildiğine dair tebliğ geldiği öğrenildi. Altun'a daha önce de mahkeme tarafından 1 ay eve yaklaşmama cezası verildiği ortaya çıktı.