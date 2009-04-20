Kızım bize çok düşkün

Soru: 9 aylık kızım var. Yanından bir dakika uzaklaştırmıyor, hep yanında olmamızı istiyor. Yanından uzaklaştığımda ağlama krizine giriyor. Bazen onun da yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkürler.



Gönderen: Esra M.



Cevap



Sayın Esra Hanım,



Bebeğiniz bu aylarda artık sizden farklı bir birey olduğunun, sizin bir parçanız olmadığının farkına varır. Bu onun için heyecanlandırıcı bir keşif olsa da aynı zamanda korkutucudur. Bebeğiniz kendini sizin yanınızda güvende ve rahat hissettiği için sürekli yakınınızda olmak isteyebilir. Siz yanından ayrıldığınızda da tepki gösterebilir. Bütün bunlar içinde bulunulan gelişim döneminin özellikleridir. Zaman içinde bebeğiniz kendini güvende hissettikçe sizden ayrışmaya, çevresini keşfetmeye başlar. Ancak arada sırada, bir belirsizlikle veya tehlikeyle karşılaştığında, sizin yanınıza geri gelerek kendini rahatlatır. Anne bebek için güvenli bir yerdir; ihtiyacı olduğunda sığınacağı bir liman gibidir.



Çalışan bir anne olduğunuzu belirtmişsiniz. Gün içinde bebeğinize sizin dışınızda sürekli bakım veren biri olduğunu anlıyoruz. Bebekler kendisine bakım veren kişilere bağlanma eğilimindedir ve bu bağlanma bebeğin kendine güvende hissedebilmesi için önemlidir. Bu yüzdendir ki özellikle ilk üç yılda bakıcının sürekliliği, sık değişmemesi önemlidir. Bebeğin kendini huzurlu ve rahat hissedebilmesi için alışkanlıklarının devamı sağlanmalıdır.



Bebeğiniz sabahları siz işe giderken sizden ayrılmakta zorluk çekebilir, tepki gösterebilir. Siz her ne kadar geri döneceğinizi söylerek telkin etmeye çalışsanız da bebeğinizin bunu anlaması şu an için zordur. Yaşı ilerledikçe, gerekli sosyal ve zihinsel gelişim aşamaları tamamlandıkça ayrılıklar daha kolay olmaya başlayacaktır. Size tavsiyemiz işten döndükten sonra bebeğinize özel zaman ayırın. Bazen yorgunluk, işlerin yoğunluğu engel oluşturabilir ancak önemli olan bebeğinizle geçireceğiniz zamanın kalitesidir. Bebeğinizle konuşun, ona hikayeler anlatın, şarkı söyleyin. Ailenizle beraber yaptığınız tüm faaliyetlere bebeğinizin de katılmasını sağlayın. Sizin için ne kadar özel olduğunu ona kelimelerle anlatabilir, okşayabilir, öpüp sarılabilirsiniz. Sizin varlığınızı ve sevginizi hisseden bebeğiniz güven duymaya ve çevresine yönelmeye başlayacaktır. Zaman içinde sizden ayrılıp kendi başına birşeyler başarmanın keyfini yaşamaya başlayacaktır. Sağlıklı kişilik gelişimi için de bu oldukça önemli bir adımdır. Anne olarak bu süreçte çocuğunuzun ihtiyaçlarına duyarlı olmanızı tavsiye ederiz. Size ihtiyacı olduğunda yanında olduğunuzu ona hissettirmeli, yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız da kızınıza bu fırsatı tanımalısınız.



Kızınızla birlikte mutlu günler dileriz.

