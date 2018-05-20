Kızılyıldız taraftarlarının olaylı şampiyonluk kutlaması

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA) -

Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasından bu akşam oynanacak THY Avrupa Ligi Finali öncesi turnuvanın yapıldığı Sırbistan\'ın Belgrad kentinde dün gece istenmeyen olaylar yaşandı.

Sırbistan Futbol Süper Ligi\'nin son hafta mücadelesinde Kızılyıldız, Vozdovac\'ı evinde 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, kentteki kutlamalarda üstü açık takım otobüsü yandı. Rajko Mitic Stadı\'nda oynanan maç sonrası futbolcular, üstü açık otobüsle Kalemegdan\'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs, coşkulu taraftarların arasından geçtiği sırada ise bir anda alev aldı. Otobüste bulunanlar hemen araçtan indirilirken, alevler kontrollü bir şekilde söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangının, bir sporcunun elindeki meşale alevinin otobüsteki motor yağına gelmesiyle başladığı ifade edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı da belirtildi.

KENTTE YOĞUN ÖNLEMLER

Bu arada Kızılyıldız taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında olaylar yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Sırp emniyet mensupları, özellikle Kalemegdan ve Cumhuriyet Meydanı çevresinde önlemlerini artırdı. Öte yandan kentteki bir binanın duvarlarına da Kızılyıldızlı taraftarlarca Fenerbahçe aleyhine yazılar yazıldığı görüldü.

(FOTOĞRAFLI)