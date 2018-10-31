Kızılyıldız - Galatasaray: 87 - 57

İSTANBUL,(DHA)

SALON:Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Spiros Gkontas, Gytis Vilius

KIZIL YILDIZ: Branko Lazic, Joe Ragland 21, Mouhammad Faye 12, Maik Zirbes 15, Billy Baron 16, Stratos Perperoglou 5, Ognjen Dobric, Filip Covic 5, Michael Ojo 9, Aleksa Radanov 2, Borisa Simanic, Dusan Ristic 2

GALATASARAY: Marko Arapovic 5, Aaron Harrison 6, Zach Auguste 14, Tai Webster 16, Göksenin Köksal, Can Korkmaz 3, Jaka Klobucar, Nigel Hayes 5, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 2, Caner Erdeniz 2, Hasan Emir Gökalp

1\'İNCİ PERİYOT: 26 - 13

DEVRE: 44 - 26

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 47

7DAYS EuroCup A Grubu 5\'inci maçında Galatasaray, deplasmanda Kızıl Yıldız\'a 87-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Kızıl Yıldız\'dan Joe Ragland oldu. Sırbistan ekibi bu sonuçla 5\'inci maçında 4\'üncü galibiyetini alırken, Galatasaray ise parkeden 3\'üncü kez mağlup ayrıldı.