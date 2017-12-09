Kızılyıldız - Anadolu Efes: 100-81

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 11\'inci hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız\'a 100-81 mağlup oldu.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 29-23, ilk yarıyı ise 50-44 önde kapattı. 3\'üncü çeyreğe de etkili başlayan Kızılyıldız, 24-18\'lik periyot skoruyla final bölümüne 12 sayı üstün girdi: 74-62. Son periyotta da üstün oyununa devam eden Sırbistan ekibi, sahadan 100-81 galip ayrıldı.

Kızılyıldız bu sonuçla galibiyet sayısını 4\'e yükseltirken, temsilcimiz Anadolu Efes 8\'inci mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 29 sayıyla Kızılyıldız\'dan James Feldeine oldu.