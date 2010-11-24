-KIZILTEPELİLER, KPSS'YE MALATYA'DA GİRECEK MARDİN (A.A) - 24.11.2010 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl KPSS Ortaöğretim Önlisans Sınavına tercihlerinin dışında Malatya'da girecek adaylar basın açıklaması yaptı. Atatürk Bulvarı'nda toplanan adaylar adına ortak açıklamayı okuyan Kızıltepe Eğitim Destek Evi Müdürü Nurullah Tunç, 28 Kasım'da yapılacak 2010 KPSS Ortaöğretim Önlisans sınavına yüzlerce gencin Malatya'da gireceğini söyledi. Adaylara, ÖSYM'den gönderilen sınava giriş kimlik belgelerinde tercihlerinin dışında Malatya'da sınava gireceklerinin belirtildiğini anlatan Tunç, bunun haksız bir uygulama olduğunu savundu. Kızıltepe'nin Türkiye'de 44 ilden daha fazla nüfusa sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Tunç, yaklaşık 18 bin 500 öğrencinin sadece KPSS'de değil başka sınavlarda da benzer uygulama ile sürgün edilmek istendiğini ileri sürdü. Tunç, Kızıltepeli öğrencilerin cezalandırılmak istendiğini, bunu anlayamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''KPSS'de yaşanan kopya skandalında gerçek kopyacılar ortaya çıkmışken Kızıltepeli öğrencilerin cezalandırılmasını kabullenemiyoruz. Bu haksızlıklara sessiz kalmayacağız. Bu haksızlığa karşı inadına başarı diyoruz. İlçemizdeki yüzlerce öğrenci ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu sınava giremeyecek. Çünkü Malatya'ya gidecek ve orada konaklayacak imkanları yok. Bu durum sınava girecek adayların psikolojilerini de olumsuz etkiledi. Öğrencilere psikolojik ve ekonomik desteğin sağlanarak bu hukuksuzluğun önlenmesini istiyoruz. Adaylar bu sınava yaşadıkları yere en yakın ilçe ve illerde girmelidir. Bu fırsat eşitsizliği bir an önce giderilmelidir.'' Basın açıklamasının ardından bir süre Atatürk Bulvarında oturma eylemi yapan grup olaysız dağıldı.