Kızıltepeli Emrullah'ın asker olma sevdası

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde bir işhanında ailesinin desteğiyle aaçtığı ayakkabı mağazasını işleten Down sendromlu 23 yaşındaki Emrullah Ece\'nin asker ve polis sevgisi ile de tanınıyor. Ece, işyerine gelen müşterileri asker selamıyla karşılıyor. Ece, en büyük arzusunun en az 3 ay askeri üniformayla vatani görevde bulunmak olduğunu söyledi.

Kızıltepe\'deki ayakabı mağazasına gelenleri asker selamıyla karşılayan Emrullah Ece, vatani görevde bulunma arzusunun Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu’ya iletilmesini istedi. Ece, “Benim elim tutuyor, ayaklarımda sorunum yok, hiçbir engelim yok, kendime yetebiliyorum ve her genç gibi vatani görevinde bulunmak istiyorum. Bütün ailem bu konuda bana destek veriyor ama bu talebimi duyuramıyorum. Gazeteci abilerimden özellikle bu telebimi komutanımıza iletmelerini istiyorum. Hayatta en fazla istediğim şey de askeri üniformayı giyerek vatani görevini yapmak. Polisliği de seviyorum, beni belki polis yapmazlar ama asker olmak istiyorum. Tam süresi olmasa da üç ay askerlik yapsam bu benim için yeter. \'Paşamdan görev vekliyorum\' diyorum\" diye konuştu.

Emrullah Ece gibi ayakkabı mağazası işleten ağabeyi Abdurrahman Ece ise kardeşini engelli psikolojisinden uzak tutmak için çaba gösterdiklerini bunu önemli ölçüde başarmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Abdurrahman Ece, “Emrullah doğuştan Down sendromlu. Kendini ifade edebiliyor, günlük yaşamını rahat sürdürebiliyor. İşyerini işletebiliyor. Emrullah’ın en büyük sevgisi ise asker ve polise olan sevgisidir. Emrullah askerlik yapmak istiyor, üniforma giymek istiyor. Bazen bu özlemini gidermek için onu yereldeki birliklerimizi ziyare götürüyoruz\" dedi.



