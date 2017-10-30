Kızıltepe’de trafik kazası: 2 yaralı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde kavşakta kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kızıltepe İlçesi\'ndeki kaza dün saat 21.00 sıralarında Devlet Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Mardin\'den Kızıltepe yönüne giden 38 yaşındaki Tacedin Aydemir yönetimindeki 33 EGR 01 plakalı otomobil, hastane kavşağında kırmızı ışık yandığı sırada geçmeye çalışırken, yeşil ışıkta kavşaktan dönmek isteyen 23 yaşındaki Umut Yılmaz yönetimindeki 06 BS 5923 plakalı otomobile çarptı. Kazada; Umut Yılmaz yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak takla attıktan sonra kaldırımda ters yattı. Tacedin Aydemir\'in kullandığı otomobil ise, kavşaktaki trafik lambası ile işaret levhasına çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ile Aydemir, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Tacedin Aydemir’in hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri, patlama olasılığına karşı otomobillerin gaz ile elektrik bağlantılarını kesti. Karayolunun kapanmasına neden olan otomobillerin çekicilerle kaza yerinden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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