Kızıltepe'de mısır tarlasında yakılmış iki erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Hacılar Köyü mevkiinde bugün mısır ekili tarlasına giden bir vatandaş, yakılmış iki erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, olay yerine giden jandarma ekipleri, karayoluna 5-6 metre mesafede tarla içindeki cesetleri, sırtları birbirlerine dönük bağlı olarak buldu. Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri cesetlerin bulunduğu bölge ve mısır tarlasında geniş çaplı incelemede bulundu. Ancak cesetlerin kime ait olduğu belirlenemedi.

Cesetler incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



