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Sağlık

Kızıltepe'de kuş gribi tespit edildi; 609 kanatlı hayvan itlaf edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kanatlı hayvanın ölümü üzerine yapılan araştırmada kuş gribi tespit edildi

14 Ocak 2018 00:03

Mardin Kızıltepe'nin bir kırsal mahallesinde kuş gribine rastlanması nedeniyle 609 kanatlı hayvan itlaf edildi.

İlçeye bağlı Büyük Boğaziye Mahallesi'nde, 2 kanatlı hayvanın ölümü üzerine yapılan araştırma sonucunda, hayvanların kuş gribinden öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 609 kanatlı hayvanı itlaf ederek, açılan çukura gömdü.

Büyük Boğaziye Mahallesi Muhtarı Seyfettin Çiftçi, gazetecilere, bir mahalle sakinine ait tavuk ve hindinin ölmesinin ardından durumu yetkililere ilettiklerini belirterek, "Telef olan hayvanlar üzerinde Elazığ'da yapılan inceleme sonucunda kuş gribi tespit edildi. Ardından gelen ekipler, kanatlı hayvanların tamamını itlaf ettiler" dedi.

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MardinKızıltepekuş gribi

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