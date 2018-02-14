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Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalarda aralarında 2'si ABD, 2'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi

14 Şubat 2018 01:45

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalarda aralarında 2\'si ABD, 2\'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin, 3-13 Şubat tarihleri arasında ilçe merkezinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2\'si ABD, 2\'si İtalyan yapımı olmak üzere toplam 8 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve merminin ele geçirildiği belirtilen açıklama şöyle:
\"Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile asayiş olaylarının önlenmesine yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 03.02.2018-13.02.2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında; 1 adet Zoraki R 1 marka kurusıkı toplu tabanca, 1 adet 7.65 Çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet 7.65 Çapında LLAMA marka tabanca ve şarjörü içerisinde 6 (altı) adet fişek, 1 adet 7.65 Çapında U.S.A ibareli tabanca, 1 adet Sarsılmaz Tongfoglio Made In İtaly marka tabanca ve silaha ait 2 (iki) adet şarjör ile 29 (yirmi dokuz) adet fişek, 1 adet 7.65 Çapında Browning marka tabanca ve tabancaya ait 6 (altı) adet fişek, 1 adet Zoraki Mod 914 marka kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 (beş) adet fişek, 1 adet Blow marka kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 47 (kırk yedi) adet fişek olmak üzere toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar ve silahlar hakkında gerekli adli-idari işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.\" 

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