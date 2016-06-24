Kızıltepe JİTEM davasında sanıkların tehdidi tutanağa geçmedi!

Kamuoyunda Kızıltepe JİTEM davası olarak bilinen 1992-1996 yılları arasında 22 kişinin ölümünden sorumlu 4'ü asker 5'i korucu toplam 9 kişinin yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 22 kişinin öldürülmesiyle ilgili Kızıltepe JİTEM davasının bugünkü duruşmasında müdahil avukatları verdikleri dilekçeyle “Neden duruşmaya katılmayacaklarını” anlattı. Kızıltepe JİTEM davasında müdahil avukatları, sanıkların hem kendilerini hem mahkemeyi tehdit etmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını söyleyerek duruşmayı protesto etti.

Dava kapsamında, Kızıltepe’de 1992-96 yılları arasında 22 kişinin zorla kaybedilmesine ilişkin Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslanile İsmet Kandemir, “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek” suçlarından yargılanıyor.

İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi Başkanı, Avukat Erdal Kuzu imzalı dilekçede, sanıkların hem mahkemeye hem de mağdurlar tehdit ettiği, hakaret ettikleri ve buna karşın mahkemenin suç duyurusu yapmadığı belirtildi.Sanıklar katılmadı, tanıklar SEGBİS’le konuştu

Bugünkü duruşmaya da emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu katılmadı, avukatları katıldı.

Tanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifade verdi. Sanıklardan Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk'un da SEGBİS'le bağlanılması bekleniyordu ancak bağlantı kurulamadı.

Faili Belli Twitter adresinden, duruşmada yaşananlar aktarıldı.

Tanık: Eşref Hatipoğlu’nu tanımıyorum

Tanıklardan Fahri Ertaş, sanık Hatipoğlu’nu tanımadığını söyledi: “Sanık Eşref Hatipoğlu'nu tanımıyorum. Hasan Atilla Uğur, Salih Kılınçaslan, İsmet Kandemir, Ahmet Boncuk'u tanıyorum. [Eski OAHL Valisi] Ünal Erkan yabancı gelmiyor, M. Emin Kurğa'yı tanıyorum biraz. Abdurrahman Kurğa'yı tanıyorum. Ramazan Çetin'i hatırlamıyorum.”

Hâkim, “22 kişinin öldürülmesine ilişkin ne biliyorsun?” diye sordu, Ertaş “Bilgim yok, bunları tanımıyorum” dedi.

Önceki ifadesinde söylediği “1993'te Kızıltepe ilçesinde PKK'ye katıldım, 8-9 ay kaldım, teslim oldum tutuksuz yargılandım, dönünce köy korucusu oldum” sözleri hatırlatıldı.

“İsteseydi öldürebilirdi, yapmadı”

Ertaş, “O ara Hasan Atilla Uğur görevliydi” diye cevap verdi. Ayrıca, sanıkların öldürme talimatı vermediğini söyledi.

1993-1995 arasında koruculuk yapmış olan diğer tanık Ahmet Aksoy da SEGBİS’le ifade verdi, önceki ifadesindeki “Hasan Atilla Uğur bana abilik yaptı, beni korudu. İsteseydi beni öldürebilirdi, yapmadı” sözleri kayda geçti.

Müdahil avukatları katılmadı

Avukat Erdal Kuzu'nun mahkemeye verdiği dilekçesi okundu. Kuzu, duruşmaya katılmama gerekçelerini şöyle sıraladı:

-SEGBİS ile kayıt altına alındığı iddia edilen duruşma tutanağı şu ana dek bize verilmedi. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.

- Önceki duruşmada hem bize hem mahkemeye ciddi ithamlar yapıldı, ancak buna karşın hiçbir işlem yapılmadı.

- Sanıkların tehdit ve hakaretleri duruşma tutanağına yansıtılmadı ve bu konuda bir işlem yapılmadı.

- Adil yargılama yapılmadığına dikkat çekerek bu nedenle katılmadığımızı bildiririz.

Avukat Kuzu dilekçesinde, “Bizim yokluğumuzda sanık ifadesi alınmamasını” talebinde bulundu.

Sanık: Olayları ilk defa sizden duyuyorum

Kuzu'nun bu talebine karşın SEGBİS'le sanıklardan Ramazan Çetin'e bağlanıldı.

Çetin ifadesinde, “Türk milletinin önünde yemin ediyorum ki onları hiç tanımıyorum. Hepsi de terörün oyunudur, yalandır, iftiradır” dedi.

Hâkim’in “Bu kişilerin öldürülmesiyle bir ilişkin var mı?” sorusunu da “Kesinlikle yok. İlk defa bu olayları sizden duyuyorum” diye yanıtladı.

Çetin'in avukatı Hasan Ayrancı da “Duruşmalara gelip gitmesi hem riskli hem maliyetli oluyor, beraatını istiyoruz” dedi.

Sanıklar duruşmalardan vareste tutuldu

Mahkeme ara kararında, “Gizli tanık Aydos'un dinlenmesine, gizli tanık Oğuz'un SEGBİS'le ifadesinin alınmasına” karar verdi.

Ayrıca sanıkların talebini kabul etti ve “savunmaları alındığı için duruşmalardan vareste tutulmalarına” hükmetti.

Bir sonraki duruşma 18 Kasım 2016'da.

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