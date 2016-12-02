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Politika

Kızıltepe eş başkanları hâkim karşısına çıkıyor

Kızıltepe Belediyesi eş başkanları Leyla Salman ve İsmail Asi, polis baskınıyla gözaltına alınmıştı

02 Aralık 2016 00:37

Polis baskını sonrası gözaltına alınan Kızıltepe Belediyesi eş başkanları Leyla Salman ve İsmail Asi, yarın hâkim karşısına çıkartılacak. 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde belediyeye yapılan baskınla gözaltına alınan belediye eş başkanları Leyla Salman, İsmail Asi ile Fen İşleri Müdürü Halit Karaboğa, Sosyal İşleri Müdürü Salih Kuday ve Temizlik İşleri Müdürü Abdurrahman Arslan’ın bugün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına bulunan eş başkanlar ve daire müdürlerinin yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor. 

24 Kasım tarihinde belediye binasına yapılan polis baskını ardından gözaltına alınan Kızıltepe Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Nuri Alparslan 7 günlük gözaltı süresi ve savcılık işlemleri ardından çıkarıldığı Kızıltepe Ağır Ceza Mahkemesi’nce serbest bırakıldı.  

 

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