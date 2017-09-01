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Kızıltepe akraba iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 8 yaralı

KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde kız kaçırma yüzünden, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Feritoğlu ile Kurga aileleri arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu, 8 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 03:36

KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde kız kaçırma yüzünden, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Feritoğlu ile Kurga aileleri arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu, 8 kişi yaralandı. 
İzmir\'de geçen yıl Feritoğlu ailesine mensup bir kişi ile iddiaya göre zorla evlendirilmek istenen genç kız, kına gecesinde Kurga ailesinden bir genç tarafından kaçırıldı. Kaçtıktan sonra evlenen gençlerin bir kız çocukları dünyaya geldi. İki aile arasında husumet oluşurken, dün akşam kızı kaçıran kişinin ağabeyi, ziyaret için geldiği Kızıltepe\'de Feritoğlu ailesine mensup kişilerce tartaklandı. Bugün akşam saatlerinde ise iki aile bireyleri arasında çıkan tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Çarşı merkezinde yaşanan meydan kavgasında, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.
Kavga haberi üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 8 kişi yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 7\'sine ayakta müdahale edilirken, kafasına aldığı darbelerle durumu ağır olan 32 yaşındaki Umral D. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Polis kavga ile ilgili soruşturmayı yürütürken, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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