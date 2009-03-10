Kızılordu ve Kızılay aynı sahnede

Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye, çok sayıda seyirci katıldı.Gecede, Aleksandrov Kızılordu Korosu, ''Yıkılmaz ve Efsanevi'', ''Vadilerde, Dağlarda...'', ''Amur'un Dalgaları'', ''Yiğit Don Nehircileri'', ''Akşam Sesi'', ''Hey Arabacı Hızlı Sür Atları'', ''Melodi'', ''Uzun Yolda'', ''Kalinka'', ''Kutsal Baykal'', ''Meşe Ağacının Altından, Karaağacın Altından...'', ''Gençler Atları Çözüp Dinlendirin'', ''Asker Armonikası'' ve ''Katyuşa'' parçalarını seslendirdi.Koro tarafından ayrıca ''Karmen'' ve ''Sevil Berberi'' operalarından bölümler ile Napolitan ve İspanyol şarkıları söylendi.Dans topluluğu ise ''Kazak Süvarisi'', ''Moldova Dansı'', ''Kış'' ve ''Denizci Hanımefendi'' adlı eserleri sahneledi.Gösteride, Kızılay Türk Müziği Korosu da ''Çamdan Sakız Akıyor'' türküsü ile ''Tellerine Gül Bağladım'' şarkısını seslendirdi.''Çamdan Sakız Akıyor'' türküsünü, Rusya Devlet Sanatçısı Vadim Ananyev de Kızılordu korosunun eşliğinde söyledi.Rusya Halk Sanatçısı Yulia Panova ise ''Ay Akşamdan Işıktır'' türküsünü okudu.Gecenin sonunda, Başkentlilere sürpriz yapan Aleksandrov Kızılordu Korosu, gösteriyi ''Onuncu Yıl Marşı''yla tamamladı.Aleksandrov Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu Yöneticisi Leonid Malev, Türkiye'ye gelmeden önce repertuvarlarına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, Türk insanı için çok güzel düşünceleri bulunduğunu ve 10 günlük bir turneye çıkacak olmalarından dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.Malev, ''Topluluğun repertuvarındaki Türkçe parçaları nasıl seçtiğine'' ilişkin bir soruyu, ''Biz bu parçalara karar verirken ilk önce Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki yetkililerle bilgi alışverişinde bulunduk ve onlara danıştık. Onlar da hangi parçaların daha popüler olduğunu ve ses getirdiğini söylediler. Onlara danışarak seçtik'' şeklinde yanıtladı.Konserlerinin ilkinin, ''8 Mart Dünya Kadınlar'' gününe rast gelmesinin kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Malev, Türk kadınlarının da ''8 Mart Dünya Kadınlar'' gününü kutlamak istediklerini belirtti.Bugün Ankara'yı gezme ve görme fırsatı bulduklarını belirten Malev, Başkenti çok beğendiklerini ve sevdiklerini söyledi.