Kızılırmak'ta yakıt sızıntısı kirliliğine inceleme

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Bahşili ilçesinde bir tesiste meydana gelen yakıt sızıntısı, Kızılırmak\'ta kirliliğe neden oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmakta su ve toprak numunesi alarak inceleme başlattı.

Kırıkkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nde görevli başmüfettiş Mehmet Ulusoy, dün Bahşili ilçesi Hacılar beldesinde kaçak ördek avcılarına karşı denetim yaptı. Ulusoy, denetim sırasında Kızılırmak\'ta yakıt sızıntısı sonucu oluştuğu tahmin edilen kirliliği fark etti. Ulusoy, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan ırmaktaki kirliliği cep telefonu ile görüntüleyip bunu sosyal medya hesabında paylaşarak yetkilileri uyardı.

Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgeye giderek ırmakta su ve toprak numunesi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar da ırmakta yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Atar, alınan numunelerin inceleneceğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Yine buradaki işletmelerden de numune alacağız. Yani herhangi bir akaryakıt sızıntısı ya da petrol türevi bir sızıntı mı var, onun tespiti için. Onlarla da karşılaştırma yapacağız. Amacımız önce sızıntının kaynağını bulmak. Daha sonra da kirlilik derecesini tespit edip, temizleme çalışmasına başlayacağız. Balık ölümüyle ilgili bizim bilgimiz olmadı. Yakıt ya da petrol türevi bir sızıntı söz iddia ediliyor. Malum burada rafineri var, gaz ve akaryakıt depolama tesisleri var. Sonuçlardan sonra ne olduğuna karar verebiliriz. Sonuçlara göre gerekli idari yaptırımları uygulayacağız.\"



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