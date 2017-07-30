T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanıyor

Yüzlerce cansı balık bulundu

30 Temmuz 2017 17:00

Sivas'ta Kızılırmak Tarihi Kesik Köprü yakınlarında görülen balık ölümleri dikkat çekti.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın içinde ve kıyısında yüzlerce cansız balık bulunduğu görülürken, çoğunun akıntı ile sürüklendiği görüldü.

Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu dikkat çekti. Geçen yıl kent girişinde çimento, atık su arıtma tesisi ve fabrikaların bulunduğu şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çöken Köyü yakınlarında da balık ölümleri görülmüştü. 

 

ETİKETLER

Tarihi Kesik KöprüKızılırmakbalık ölümleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24