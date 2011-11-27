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Yaşam

Kızılırmak Nehri buz tuttu

Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ile ilçeden geçen Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ile ilçeden geçen Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.


Kent genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı göller ve akarsular yer yer buz tuttu.


Özellikle gece saatlerinde iyice hissedilen soğuk havayla birlikte Hafik Gölünün yüzeyinin buz tuttuğu görüldü. 


Büyük bölümü buz tutan gölde az sayıda kalan sakar meke kuşu da yaklaşık 20 metrekarelik bir alanda sıkıştı.


Açık kalan o alanda, balık ve yosunla beslenen kuşlar yaşamını sürdürmeye çalışıyor.


Buz tutan göle gezmeye gelen vatandaşlar da manzaranın fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor.


Üniversite öğrencisi Okan Çaldıran, sınav haftası nedeniyle stres atmak için geldiği gölün buz tuttuğunu görünce hayret içinde kaldığını söyledi. Bu arada ilçeden geçen Kızılırmak'ın da bazı bölümleri buz tuttu.


Öğlen saatlerinde güneş ile birlikte ırmaktaki buzların ses çıkararak çözülmeye başladığı görüldü.


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