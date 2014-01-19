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Çevre

Kızılırmak kuruyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisinde yaklaşık 7 kat düşüş yaşandığı belirtiliyor

19 Ocak 2014 17:09

Kış mevsimine rağmen yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas bölümündeki Dikmencik ve Söğütlühan mevkilerinde debide yaklaşık 7 kat düşüş yaşandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde Ocak 2013'te yapılan anlık ölçümlerde ırmağın debisi saniyede 30.1 metreküp olarak ölçüldüğü belirtildi. Aynı mevkide önceki gün yapılan anlık ölçümde ise debi, 4.289 metreküp olarak tespit edildi. Yine Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde Ocak 2013'te gerçekleştirilen anlık ölçümlerde 40.7 metreküp olarak belirlenen debi, bu yılın aynı döneminde 6.4 metreküp olarak ölçüldü.

İki mevkide yapılan ölçümlerde debinin bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat azaldığı görüldü. Kızılırmak'ın debisindeki azalma, 18 kemerli tarihi Eğri Köprü, Kızılırmak Köprüsü ve Kesik Köprü'de de gözle görülüyor.

 

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