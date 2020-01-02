Kızılırmak’a yapılması planlanan HES için ÇED olumlu raporu verildi

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine, “yılda 50 bin metreküp ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri” kapsamında yapılan ve halkın tepkisine neden olan regülatör ve hidroelektrik santralına (HES) onay çıktı. Projeye “ÇED olumlu” raporu verildi. Çevreciler, projenin tarım arazilerine zarar vereceği, nehri kurutacağı ve çevre kirliliğine neden olacağını belirterek mücadele ediyordu.

Cemil Ciğerim'in haberine göre Bafra ilçesi Doğankaya, Derbent ve Kozağzı Mahallesi sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerine, Ceyduru Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi’ne onay çıktı. Proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu ÇED” kararı verildi. Cumhuriyet'tenBafra ilçesi Doğankaya, Derbent ve Kozağzı Mahallesi sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerine, Ceyduru Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi’ne onay çıktı. Proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu ÇED” kararı verildi.