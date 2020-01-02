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Çevre

Kızılırmak’a yapılması planlanan HES için ÇED olumlu raporu verildi

Çevreciler, projenin tarım arazilerine zarar vereceği, nehri kurutacağını belirterek mücadele ediyordu

02 Ocak 2020 11:44

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine, “yılda 50 bin metreküp ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri” kapsamında yapılan ve halkın tepkisine neden olan regülatör ve hidroelektrik santralına (HES) onay çıktı. Projeye “ÇED olumlu” raporu verildi. Çevreciler, projenin tarım arazilerine zarar vereceği, nehri kurutacağı ve çevre kirliliğine neden olacağını belirterek mücadele ediyordu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bakanlığa sunulan ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ve değerlendirildiğini belirterek, özetle şu ifadelere yer verildi: “Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup; Samsun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından nihai kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, meri mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.” 

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