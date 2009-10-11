Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmağa düşen otomobilin sürücüsü boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yeşil vadi TOKİ blokları mevkinde, akşam saatlerinde piknik yapan Doğan Yazıcı (42), daha sonra 71 DU 374 plakalı otomobiline binip geri manevra yaparken Kızılırmak'a düştü.

İddiaya göre, olayı gören arkadaşı ise korkup kaçtı.

Araçtan çıkamayan yazıcı boğuldu.

Otomobil, olay yeri yakınında balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri ve Sivil Savunma ekiplerince sudan çıkarıldı.

Yahşihan Cumhuriyet İlköğretim Okulunda görevli, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Doğan Yazacı'nın cesedi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı