Kızılhaç kayıpları dijital arayacak



Dedeme ne oldu? Savaştan sağ çıkabildi mi? Tutuklanıp hapse mi kondu? Doğu Avrupa'nın bir köşesinde yattığı bir mezar var mı? İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden yıllar sonra bile Almanya'da birçok insan bu soruların yanıtını arıyor. Her yıl 15 ila 18 bin kişi yakınlarının akıbetini öğrenme ümidiyle Alman Kızılhaç'ına başvuruyor.

Kurumun Münih'teki arşivinde kayıplara ait yaklaşık 50 milyon kayıt bulunuyordu. Arka arkaya dizildiklerinde 12,5 kilometrelik uzunluğa erişen bu kayıt kartları, 4 Nisan'da Hamburg'daki güvenli bir arşive kaldırıldı. Kızılhaç bundan sonra arama başvurularını dijital olarak inceleyecek. Alman Kızılhaç Arama Ekibi Sözcüsü Ronald Reimann “Çok önemli bilgiler içeren bu bilgi hazinesini güvence altına almak istedik. Kağıt kalıcı değil, dijital dosyalar da öyle ama bunları sürekli korumak için yöntemler mevcut” diyor.

Reimann dijitalleşme projesinin 10 yıl önce başlatıldığını söylüyor. Artık devasa bir arşivde kayıt aramaktansa veriler bir tuşla ekrana gelecek.

16 milyon kişi kayıplarını buldu

Alman Kızılhaç'ı, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra kayıp askerleri aramaya başlamıştı. O dönem her 4 Alman'dan biri ya arayan ya da aranan konumundaydı. İmkânlarsa son derece kısıtlıydı. Bilgisayar şöyle duysun, kâğıt bulmak bile zordu. Birçok kişi kayıp askerlerin bilgilerini kâğıt parçalarına yazarak Alman Kızılhaç’ına ulaştırdı. Kartlar üzerinden şimdiye kadar 16 milyondan fazla insan yakınlarını bulmayı başardı.

Alman Kızıl Haçı bugün çeşitli savaş bölgelerinden kaçıp gelen mültecilere yönelik bir çalışmanın da içinde yer alıyor. Sonbaharda Kızılhaç Uluslararası Komitesi tarafından başlatılan pilot projeye 18 Avrupa ülkesi katılıyor. "Restoring Family Links" (Aile bağlarının yeniden kurulması) adlı projede bir online platform kuruldu. Sığınmacılar bu platform üzerinden arama başvurusunda bulunabiliyor ya da kendilerine ait bilgi ve fotoğrafları internete yükleyebiliyor. Resmi kayıtlarda isimlerin yanlış yazılmış olması nedeniyle fotoğraf birbirini bulmada önem taşıyor. Ayrıca Kızılhaç, yüklenenen fotoğrafları afiş haline getirip mültecilerin yoğunlaştığı noktalara asıyor.

Suriyeli ve Afrikalı mülteciler için

Alman Kızılhaç Arama Ekibi Sözcüsü Ronald Reimann “Aile bağlarının yeniden kurulması kapsamındaki çalışmada amaç kayıpları aramaktan ziyade aile bireylerinin temas kurmalarına imkân vermek. Aileler dilerse onları birleştirmeye de çalışıyoruz, bir araya gelmelerine destek oluyoruz” diyor.

Projenin Suriye gibi savaş bölgelerinden kaçan ve ailelerini kaybetmiş olanlara yardımcı olması bekleniyor. Özellikle de Avrupa'ya gelmek için çok çeşitli deniz yollarını kullanmak zorunda kalan Afrikalı mültecilere... Zira bu yolculuk sırasında aile üyeleri farklı ülkelere ulaşıyor ve birbirinden bir daha haber alamıyor.