Kızılhaç Afganistan’daki yardım faaliyetlerini durdurdu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) 6 yardım görevlisinin Afganistan’da öldürülmesinin ardından ülkedeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, Çarşamba günü Cenevre'de Reuters televizyonuna yaptığı açıklamada, faaliyetleri şimdilik askıya aldıklarını belirterek, yardım çalışmalarına devam etmeden önce ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Afganistan’ın kuzeyinde 6 Kızılhaç görevlisinin vurularak öldürüldüğü bildirilmişti. Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan ilinde meydana gelen olayda, üç şoför ve beş çalışanın bulunduğu Kızılhaç konvoyuna saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda altı görevlinin öldürüldüğü, ikisinin ise kaçırıldığı kaydedildi. Kızılhaç tarafından saldırının kim tarafından ve neden düzenlendiğine dair açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Afgan güvenlik makamları saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini tahmin ediyor. Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Turkistani, bu bölgede IŞİD militanlarının aktif olduğunu hatırlattı. Turkistani, yardım görevlilerin bu bölgede faaliyet göstermemesi konusunda polis tarafından uyarıldığına işaret etti.

Cüzcan bölgesinde isyancı silahlı grupların aktif olduğu haber veriliyor. Ayrıca hükümete bağlı farklı gruplara mensup milisler arasında da silahlı çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Radikal İslamcı Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını duyurdu.

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AFP/Reuters, JD/BD