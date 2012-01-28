Kızılderililer gerçek arkaba





T24- Kızılderililer Türkler'le aynı soydan olabilir mi" sorusu DNA testleriyle yanıtını buldu. ABD'deki Kızılderililerle Orta Asya kavimlerinin genetik özellikleri aynı çıktı







Sabah'ın haberine göre, birçok akademisyenin yıllardır araştırdığı ve tartıştığı "Kızılderililer Türk olabilir mi?" sorusunun yanıtı DNA çalışmalarıyla ortaya kondu. Amerikalı ve Rus antropologların araştırmasında, Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinlerinin genetik beşiğinin Sibirya'nın güneyindeki dağlık Altay bölgesi olduğu ortaya çıktı.





ABD'deki İnsan Genetiği dergisinde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Pennsylvania Üniversitesi Antropoloji bölümü Doçenti Theodore Schurr, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan'ın kesiştiği Altay bölgesinin onbinlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği kilit bir yer olduğunu belirtti.





Araştırmaya göre, Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları bu halklardan biriydi ve bugün Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan Altay'dan 20 bin ila 25 bin yıl önce gelmişlerdi. Asyalılara ait genetik özelliklere sahip bu insanlar, o dönemde sular altında olmayan Bering Boğazı'nı geçmeden önce tüm Sibirya'yı katettiler.





Araştırmada Amerikalı kızılderililerin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan yerli kavimlerin DNA'larında Y kromozumu (babadan geçen) analiz edildi. Her iki grupta da, anneden miras mitokondriyal genlerde de aynı genetik özellikleri buldular.



