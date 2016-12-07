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Dünya

Kızılderililer boru hattına direniyor

Donald Trump 3,7 milyar dolarlık projeye destek verdiğini açıklayınca tepkiler yükseldi

07 Aralık 2016 12:27

Kuzey Dakota eyaletinde polis ile bölgedeki Kızılderilileri karşı karşıya getiren boru hattı projesine karşı süren protestolar dün yeni bir boyut kazandı.

Başkan Barack Obama boru hattı için onayı askıya almış, ABD ordusu da yeni rotanın belirlenmesi amacıyla durdurulmasına karar vermişti. Ancak yeni başkan Donald Trump 3,7 milyar dolarlık projeye destek verdiğini açıklayınca tepkiler yükseldi. Dün yoğun kar yağışına rağmen binlerce kişi donma pahasında Oceti Sakowin Kampı yakınları kapatılan köprü için yürüyüş düzenledi.

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Kuzey DakotaKızılderililerBarack ObamaABDDonald TrumpOceti Sakowin Kampı

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