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Yaşam

Kızılderili oldular seslerini duyurdular

Başbakan Erdoğan'ın Van'da yaptığı miting sırasında Kızılderili giysileriyle çatıya çıkan Rakkas Kültür Evi üyelerinin sesi duyuldu

10 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan'ın Van'da yaptığı miting sırasında Kızılderili giysileriyle çatıya çıkan Rakkas Kültür Evi üyelerinin sesi duyuldu. Derneğe üye başvuruları artarken, birçok yerden de yardım talebi geldi

Van'da 2005 yılında kurulan ve ilgisizlikten dolayı büyük sıkıntı yaşayan Rakkas Özel Yetenekler Derneği üyeleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van mitinginde Kızılderili giysileri giyerek gösteri yapıp seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Üyelik başvurusunda artış oldu

Yaptıkları gösteriyle bir anda ilgi odağı haline gelen ve haber olan derneğin üye sayısında büyük bir artış yaşandı. 3 yıl içinde 280 üye kaydı yapan derneğe son bir hafta içinde 120 kişi başvurdu. Dernek Başkanı Alaattin Bor, bu gelişmeden oldukça memnun olduğunu belirterek, tiyatro, müzik, folklor, gibi gruplarının olduğunu, ancak son kurdukları Kızılderili grubuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi. 

Destek vermek isteyenler de var

Başbakan Erdoğan'ın mitinginde yaptıkları gösteriyle, Kızılderili grubunun halk arasında sempati uyandırdığını söyleyen Bor, “Şu anda derneğimize üye olmak için başvuran 100 kişinin üzerinde insan var. Bunların büyük bir kısmı da Kızılderili grubunda yer almak istiyor. Öte yandan derneğimize nakit para ve malzeme desteği vermek isteyen birçok insan bizi aradı. Biz etkinliklerimizi aynen sürdüreceğiz. Umarım derneğimiz kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunacaktır'' dedi.

Kemik falına baktılar

Bu arada, Kızılderili grubu da yaptığı gösteriyle seçimin nabzını tutmaya çalıştı. Kemik falı bakan Kızılderililer, partilerin birlikte hareket etmesinin Türkiye'nin geleceği için daha büyük umut olacağını söyledi.

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