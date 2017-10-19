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Dünya

Kızılderili kabilesi teknoloji devlerini mahkemeye verdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Bir Kızılderili kabilesi ve küçük ölçekli bir bilgisayar firması, süperbilgisayarlar hakkındaki bir patenti ihlal ettikleri iddiasıyla, teknoloji devleri Microsoft ve Amazon’u mahkemeye verdi

19 Ekim 2017 16:56

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Bir Kızılderili kabilesi ve küçük ölçekli bir bilgisayar firması, süperbilgisayarlar hakkındaki bir patenti ihlal ettikleri iddiasıyla, teknoloji devleri Microsoft ve Amazon’u mahkemeye verdi.
Dava, şirketlerin patentlerini yerli kabilelere devrederek, yönetim egemenliği dokunulmazlığı iddia etmek için kullanılan yeni bir yöntem olarak görülüyor.
Davalar, şirketlerin patentlerin geçerliliğini hızlandırılmış bir şekilde sorgulanması adına Patent Deneme ve İtiraz Kurulu’na yapılan ‘taraflar arası inceleme’ başvurusu ile görülüyor.
Mevcut yasa kapsamında, yerel kabilelerin itiraz kuruluna sevk edilememeleri ayrıcalığını kullanan yöntem, potansiyel olarak patent üzerinden itiraz etme yetkisine sahip şirketlerin, tartışmalı patentleri yerel kabilelere vererek hükmün avantajından yararlanmak üzerine kurulu.
Uygulama sıklıkla, kabilelere ödeme yapılarak ve patentlerin savunulması durumunda ek telif hakları ödenerek uygulanıyor.
Patent davası ile ilgili olarak Microsoft ve Amazon’dan henüz bir açıklama gelmedi.

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