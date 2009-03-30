T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Kızıldere Olayları’nda hayatını kaybedenler anıldı

"Kızıldere Olayları"nda hayatını kaybeden Mahir Çayan ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

30 Mart 2009 03:00

"Kızıldere Olayları"nda hayatını kaybeden Mahir Çayan ve arkadaşları, Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri tarafından mezarları başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'na gelen gruptakiler, Mahir Çayan'ın mezarı başında toplanarak, bir süre slogan attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Mahir Çayan ve arkadaşlarının tüm insanların kardeşçe, özgürce yaşayacakları bir dünya istedikleri kaydedilerek, "Açların olmadığı, işsizlerin olmadığı, eğitimsiz kimsenin kalmadığı, sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir ülke, bir dünya için zümrüt mavisi bir denize dalarcasına kavgaya atılmışlardı" denildi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyeni 27 Mart 1972'de kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirilmişti. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulunmuştu.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24