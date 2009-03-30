‘Kızıldere Olayları’nda hayatını kaybedenler anıldı

"Kızıldere Olayları"nda hayatını kaybeden Mahir Çayan ve arkadaşları, Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri tarafından mezarları başında anıldı.



Karşıyaka Mezarlığı'na gelen gruptakiler, Mahir Çayan'ın mezarı başında toplanarak, bir süre slogan attı.



Burada grup adına yapılan açıklamada, Mahir Çayan ve arkadaşlarının tüm insanların kardeşçe, özgürce yaşayacakları bir dünya istedikleri kaydedilerek, "Açların olmadığı, işsizlerin olmadığı, eğitimsiz kimsenin kalmadığı, sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir ülke, bir dünya için zümrüt mavisi bir denize dalarcasına kavgaya atılmışlardı" denildi.



Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyeni 27 Mart 1972'de kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirilmişti. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulunmuştu.



(AA)

