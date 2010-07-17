Kızıldeniz yarılırken fotoğraflansaydı

T24- İncil’den önemli sahneler Google Earth’ten alınan fotoğraflar üzerinde montajlarla yeniden canlandırdı.





Fotoğrafçı James Dive, uzaydan çekilmiş Google Earth fotoğraflarına bilgisayar üzerinde eklemeler yaparak İncil'de geçen olayları canlandıran kareler yarattı. Sanatçı çalışmasına “God’s eye view” (Tanrı’nın bakış açısı) adını verdi.

James Dive üç ay süren çalışmasının ardından İncil’de yer alan olayların resimleri için, Google Earth’ten ihtiyacı olan görüntüleri bulmayı başardı.

Avustralya’nın Sydney şehrinde yaşayan 31 yaşındaki sanatçı İncil’de adı geçen kişileri ve objeleri de bilgisayarda üç boyutlu modeller olarak tasarladı ve eserlerine ekledi.







Sydney’de bir sanat topluluğu olan “The Glue Society”’ye üye olan Dive, kendi eserleri hakkında “Artık görüyoruz ki teknoloji bize olayları görselleştirme ve daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi bir hale getirebilme imkanı sunuyor" yorumunda bulundu.

Sanatçının eserlerinden birinde Hz. Musa’nın İsrailoğulları için Kızıldeniz’i yarması ve Firavun’un ordularından kaçışları canlandırılıyor.

Bir diğer resimde ise Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı’nın zirvesinde kalışı konu alınıyor.











Son resimde ise Hz. İsa iki hırsızlık mahkumu ile birlikte çarmıha gerilirken görülüyor.









Google Earth'ün çok iyi bir araştırma aracı olduğunu söyleyen Dive, görüntüleri bulmak için günlerce uğraştığını belirtti. Dive'ın ifadesiyle, 'bazı görüntüler, Frankenstein gibi, birden fazla görüntünün birleşiminden oluşuyor'.

Dive şöyle devam ediyor: "Mesela Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i ikiye ayırdığı resimde Niyagara şelalesinden, çöllerden ve Kızıldeniz’in kendi görüntülerinden yararlandım. Adem’le Havva’nın yatıığı cennet de Belçika’da. Hiçbir resim coğrafi olarak tam doğru yerinde değil çünkü hepsinde birden fazla resim kullanıldı. Ama Hz. Musa’nın eserindeki Kızıldeniz gibi gerçekçi ögeleri de kullandım."

"Bu eserleri yapmak için de birçok şey öğrenmek zorunda kaldım. Örneğin; gölgeler yüksekliği nasıl ortaya çıkarır, yaklaştıkça görüntü nasıl bozuluyor, mevsime ve yüksekliğe göre renkler nasıl değişiyor...”

Arkaplanı Google Earth’ten üç ayda bulan James Dive, resme eklemek istediği üç boyutlu görüntüleri de (Çarmıha gerilmiş Hz. İsa, Nuh’un gemisi vs.) tasarımcılarla birlikte çalışarak, dört haftada oluşturdu ve resimlerine ekledi.

Fotoğraflar şu anda Chicago’da sergileniyor ve bu üçü eleştirmenler tarafından serginin en iyi parçaları olarak nitelendiriliyor.

James Dive sanatı için teknolojiyi kullanmaya devam edeceğini ve sonraki eserlerinde mitolojik ve tarihi olayları da konu alacağını sözlerine ekledi.