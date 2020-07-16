Kızıldeniz'de 'yüzen bomba' uyarısı: Çevre felaketi yaratabilir!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Yemen'de Hudeyde açıklarında ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle 5 seneden beri Kızıldeniz'de terk edilmiş halde bekleyen ve 'yüzen bomba' olarak nitelendirilen petrol tankerinin neden olabileceği büyük çevre felaketine dikkati çekti.

Tankerin makine dairesine kontrolsüzce su sızdığını aktaran Lowcock, ''1,1 milyon varil petrolün olduğu tankerin batma riski var ve bu sızıntı, 30 yıl önce Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla'' dedi.

"Liman aylarca kapanabilir"

Lowcock, makine dairesindeki sızıntının dalgıçlar tarafından geçici olarak onarıldığını ifade ederek, ancak bu tamirin sızıntıyı sadece kısa süreli durduracağını ve çok fazla zaman kalmadığını söyledi.

Petrolün denize sızması durumunda Yemen ve komşularının büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağına işaret eden Lowcock, insani yardımların giriş yaptığı Hudeyde Limanı'nın aylarca kapanabileceği ve yüzde 90'ı yardıma muhtaç Yemen halkına yardımların aksayacağı endişesini dile getirdi.

"Petrolün tankerden çıkarılması gerek"

Sızıntının uluslararası deniz yollarını da etkileyeceği uyarısı yapan Lowcock, ''Petrolün 44 yıllık tankerden çıkarılması, sızıntı tehlikesinin ortadan kaldırılmasının tek yolu gibi görünüyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki Ras Isa limanına yakın bir konumda bekleyen geminin patlaması halinde 1 milyon varili aşkın ham petrolün hızla Suez kanalına, hatta Hürmüz Boğazı'na kadar sızabileceği bildiriliyor. Yemen Petrol ve Mineraller Bakanlığı yönetimindeki bir devlet kuruluşu olan Yemen Petrol ve Gaz Şirketi'ne ait gemi, 2015 yılından bu yana hiçbir müdahale olmaksızın bekliyor.

Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bulunan tankere BM incelemesi yapılması konusunda şartlar koşuyor ve petrolün tankerden çıkarılması durumunda satışı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor.